Narasimha Dwadashi 2026 Chant These Effective Mantras And Narasimha Chalisa You Will Get Relief From Problems

Narasimha Dwadashi 2026: नरसिंह द्वादशी के दिन करें इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप, परेशानियों से मिलेगा छुटकारा

Narasimha Dwadashi 2026: भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह थे जिन्होंने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की और अहंकारी हिरण्यकश्यप का वध किया.

Narsimha dwadashi 2026

Narasimha Dwadashi 2026: हर साल फाल्गनु माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह द्वादशी मनाई जाती है जो कि होली से ठीक तीन पहले आती है. इस दिन जातक व्रत-उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह का पूजन करते हैं. जिनके शरीर का आधा भाग सिंह रूपी है और आधा हिस्सा मानव का है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान नरसिंह की उपासना करने से जीवन में आ रहे कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

नरसिंह द्वादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 27 फरवरी को 10 बजकर 32 मिनट पर शुरू हो रही है और इसका समापन 28 फरवरी को रात 8 बजकर 43 मिनट पर होगा. ऐसे में नरसिंह द्वादशी का व्रत 28 फरवरी 2026, शनिवार के दिन रखा जाएगा.

नरसिंह द्वादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप

भगवान नरसिंघ बीज मंत्र- ॐ श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमः।।

ॐ नृम नृम नृम नर सिंहाय नमः।।

संकटमोचन नरसिंह मंत्र- ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्। अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।

विघ्न निवारक मंत्र- ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्।।

नरसिंह गायत्री मंत्र- ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि। तन्नो नरसिंह प्रचोदयात।।

नरसिंह चालीसा पाठ

मास वैशाख कृतिका युत, हरण मही को भार।

शुक्ल चतुर्दशी सोम दिन, लियो नरसिंह अवतार।।

धन्य तुम्हारो सिंह तनु, धन्य तुम्हारो नाम।

तुमरे सुमरन से प्रभु, पूरन हो सब काम।।

नरसिंह देव में सुमरों तोहि, धन बल विद्या दान दे मोहि।

जय-जय नरसिंह कृपाला, करो सदा भक्तन प्रतिपाला।।

विष्णु के अवतार दयाला,महाकाल कालन को काला।

नाम अनेक तुम्हारो बखानो, अल्प बुद्धि में ना कछु जानो।।

हिरणाकुश नृप अति अभिमानी, तेहि के भार मही अकुलानी।

हिरणाकुश कयाधू के जाये, नाम भक्त प्रहलाद कहाये।।

भक्त बना बिष्णु को दासा, पिता कियो मारन परसाया।

अस्त्र-शस्त्र मारे भुज दण्डा, अग्निदाह कियो प्रचंडा।।

भक्त हेतु तुम लियो अवतारा, दुष्ट-दलन हरण महिभारा।

तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, प्रह्लाद के प्राण पियारे।।

प्रगट भये फाड़कर तुम खम्भा, देख दुष्ट-दल भये अचंभा।

खड्ग जिह्व तनु सुंदर साजा, ऊर्ध्व केश महादृष्ट विराजा।।

तप्त स्वर्ण सम बदन तुम्हारा, को वरने तुम्हरो विस्तारा।

रूप चतुर्भुज बदन विशाला, नख जिह्वा है अति विकराला।।

स्वर्ण मुकुट बदन अति भारी, कानन कुंडल की छवि न्यारी।

भक्त प्रहलाद को तुमने उबारा, हिरणा कुश खल क्षण मह मारा।।

ब्रह्मा, बिष्णु तुम्हें नित ध्यावे, इंद्र-महेश सदा मन लावे।

वेद-पुराण तुम्हरो यश गावे, शेष शारदा पारन पावे।।

जो नर धरो तुम्हरो ध्याना, ताको होय सदा कल्याना।

त्राहि-त्राहि प्रभु दु:ख निवारो, भव बंधन प्रभु आप ही टारो।।

नित्य जपे जो नाम तिहारा, दु:ख-व्याधि हो निस्तारा।

संतानहीन जो जाप कराये, मन इच्छित सो नर सुत पावे।।

बंध्या नारी सुसंतान को पावे, नर दरिद्र धनी होई जावे।

जो नरसिंह का जाप करावे, ताहि विपत्ति सपने नहीं आवे।।

जो कामना करे मन माही, सब निश्चय सो सिद्ध हुई जाही।

जीवन मैं जो कछु संकट होई, निश्चय नरसिंह सुमरे सोई।।

रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि काया कंचन होई।

डाकिनी-शाकिनी प्रेत-बेताला, ग्रह-व्याधि अरु यम विकराला।।

प्रेत-पिशाच सबे भय खाए, यम के दूत निकट नहीं आवे।

सुमर नाम व्याधि सब भागे, रोग-शोक कबहूं नहीं लागे।।

जाको नजर दोष हो भाई, सो नरसिंह चालीसा गाई।

हटे नजर होवे कल्याना, बचन सत्य साखी भगवाना।।

जो नर ध्यान तुम्हारो लावे, सो नर मन वांछित फल पावे।

बनवाए जो मंदिर ज्ञानी, हो जावे वह नर जग मानी।।

नित-प्रति पाठ करे इक बारा, सो नर रहे तुम्हारा प्यारा।

नरसिंह चालीसा जो जन गावे, दु:ख-दरिद्र ताके निकट न आवे।।

चालीसा जो नर पढ़े-पढ़ावे, सो नर जग में सब कुछ पावे।

यह श्री नरसिंह चालीसा, पढ़े रंक होवे अवनीसा।।

जो ध्यावे सो नर सुख पावे, तोही विमुख बहु दु:ख उठावे।

शिवस्वरूप है शरण तुम्हारी, हरो नाथ सब विपत्ति हमारी।।

चारों युग गायें तेरी महिमा अपरंपार।

निज भक्तनु के प्राण हित लियो जगत अवतार।।

नरसिंह चालीसा जो पढ़े प्रेम मगन शत बार।

