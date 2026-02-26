Hindi Faith Hindi

Narasimha Dwadashi 2026 If Enemies Are Creating Obstacles Worship On Narasimha Dwadashi Before Holi Know Date And Mantra

Narasimha Dwadashi 2026: शत्रु बन रहे हैं बाधा तो होली से पहले जरूर करें नरसिंह द्वादशी की पूजा और व्रत, जानें तिथि, पूजा विधि और मंत्र

शत्रु आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं? होली से पहले नरसिंह द्वादशी का व्रत और पूजा करें, जानें 28 फरवरी 2026 की पूजा विधि और मंत्र. जीवन में आएगा साहस, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा.

Narasimha Dwadashi 2026: अगर जीवन में बार-बार विरोधी बाधा बन रहे हों, काम बनते-बनते रुक रहे हों या मानसिक अशांति बढ़ रही हो, तो होली से पहले आने वाली नरसिंह द्वादशी का व्रत और पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है. यह दिन भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो भक्तों की रक्षा और अन्याय के अंत के प्रतीक हैं.

वर्ष 2026 में नरसिंह द्वादशी 28 फरवरी, शनिवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 27 फरवरी की रात से प्रारंभ होकर 28 फरवरी की रात तक रहेगी. इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 28 फरवरी को रखा जायेगा. इस दिन का व्रत रखने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

धार्मिक मान्यता है कि भगवान नरसिंह ने इसी अवतार में भक्त प्रह्लाद की रक्षा करते हुए अत्याचारी हिरण्यकशिपु का विनाश किया इसलिए यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शत्रु बाधा, कोर्ट-कचहरी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हों.

नरसिंह द्वादशी 2026 तिथि

दिन: शनिवार, 28 फरवरी 2026

तिथि: फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी

द्वादशी शुरू: 27 फरवरी 2026, रात 10:32 बजे

द्वादशी समाप्त: 28 फरवरी 2026, रात 8:43 बजे

शुभ मुहूर्त: 11:48 AM – 12:34 PM

राहु काल: लगभग 09:17 AM – 10:44 AM

पारण समय: 1 मार्च 2026 06:46 AM के पश्चात

पूजा विधि

स्नान और स्वच्छता: ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. पूजा स्थल को साफ करके दीपक और फूलों से सजाएं.

मूर्ति स्थापना: घर के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति या चित्र स्थापित करें.

अभिषेक और भोग: घी का दीपक जलाएं और पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल) से भगवान का अभिषेक करें.

भोग में पीले फूल, तुलसी के पत्ते, फल और मिठाई अर्पित करें.

मंत्र जाप: मुख्य मंत्र: “ॐ नरसिंहाय नमः”,उप-मंत्र: “उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्॥” इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें.

व्रत पालन: दिनभर फलाहार करें और अगले दिन प्रातः पारण करें.

पूजा में ये भूलें न करें

पूजा के समय क्रोध या नकारात्मक विचार न रखें. तामसिक भोजन से दूर रहें, तुलसी दल के बिना भोग न लगाएं, व्रत का संकल्प लेकर बीच में न तोड़ें.

नरसिंह द्वादशी के लाभ

नरसिंह द्वादशी का व्रत रखने से शत्रु शांत होते हैं, भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है और घर में सुख-समृद्धि आती है. मंत्र जाप और पूजा विधि का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है. इस बार 28 फरवरी 2026 को होली से पहले नरसिंह द्वादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.