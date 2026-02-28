  • Hindi
Narasimha Dwadashi Vrat Katha: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली नरसिंह द्वादशी पर पढ़ें प्रह्लाद की पौराणिक कथा. जानें व्रत का महत्व और कैसे मिलता है भय व शत्रु बाधा से छुटकारा.

Narasimha Dwadashi Vrat Katha: नरसिंह द्वादशी पर जरूर पढ़ें प्रह्लाद की कथा, भय और शत्रु बाधा से मिलेगी मुक्ति

Narasimha Dwadashi Vrat Katha:फाल्गुन शुक्ल पक्ष की इस पावन तिथि पर भगवान नरसिंह की आराधना और व्रत कथा का पाठ जीवन के बड़े से बड़े संकटों को दूर करने वाला माना गया है. 28 फरवरी 2026 को पढ़ने वाली इस नरसिंह द्वादशी पर भगवान नरसिंह की कथा अत्यंत फलदायी है.

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नरसिंह द्वादशी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है. यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु के उग्र और दिव्य नरसिंह अवतार को समर्पित है. धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखने तथा व्रत कथा का पाठ करने से जीवन के भय, शत्रु बाधा, मानसिक अशांति और कष्टों का नाश होता है.

क्यों मनाई जाती है नरसिंह द्वादशी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है और भक्त संकट में घिर जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं. नरसिंह द्वादशी उसी दिव्य घटना की स्मृति में मनाई जाती है जब भगवान ने अपने अनन्य भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए अद्भुत स्वरूप धारण किया था.

नरसिंह द्वादशी व्रत कथा

कथा के अनुसार, प्राचीन काल में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप. दोनों पराक्रमी थे, लेकिन उनका झुकाव अधर्म की ओर हो गया. जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध की भावना से कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया.

उसने वरदान में ऐसी शर्तें रखीं कि वह न मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र-शस्त्र से. इस वरदान के अभिमान में उसने स्वयं को ही ईश्वर मान लिया और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा.

इसी बीच उसके घर जन्म हुआ प्रह्लाद का. बचपन से ही प्रह्लाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे. हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे अपनी पूजा करने को कहा, लेकिन बालक का मन हरि-भक्ति से अडिग रहा. क्रोधित होकर उसने प्रह्लाद को अनेक यातनाएं दीं.

उसे विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, ऊंचे पर्वत से गिराया गया. अंत में बहन होलिका की सहायता से अग्नि में जलाने की योजना बनाई गई. लेकिन भगवान की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई.

 खंभे से प्रकट हुए भगवान

अत्याचार की सीमा पार होने पर एक दिन हिरण्यकश्यप ने सभा में प्रह्लाद को खंभे से बांधकर पूछा ,क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? जैसे ही उसने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया, उसी क्षण वहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए.

वे न पूर्ण मानव थे, न पूर्ण पशु. संध्या समय (न दिन, न रात) उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर (न धरती, न आकाश) बैठाकर अपने नाखूनों से उसका वध किया. इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त के बीच धर्म की विजय हुई और भक्त की रक्षा हुई.

व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि नरसिंह द्वादशी के दिन उपवास रखकर भगवान की पूजा करने और कथा का पाठ करने से जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव बढ़ता है. यह व्रत विशेष रूप से शत्रु बाधा, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है.

नरसिंह द्वादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास के आगे सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं सकता. जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान किसी भी रूप में उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

