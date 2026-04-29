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Narasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती पर करें ये उपाय...शत्रुओं से मिलेगी सुरक्षा और डर होगा खत्म, नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त

Narasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती के दिन यदि सही समय पर भगवान नरसिंह का पूजन किया जाए तो शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही हर बाधा दूर होती है.

Narasimha Jayanti 2026

Narasimha Jayanti 2026: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर फैले अधर्म का नाश करने के लिए कई अवतार लिए और नरसिंह उनका चौथा अवतार था. भगवान नरसिंह अधर्मी और दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया और भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद की रक्षा की. धर्म शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और इसलिए हर साल इसी दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है. आइए जानते हैं कि इस साल कब मनाई जाएगी नरसिंह जयंती और इस दिन कौन-से उपाय करने से लाभ मिलता है?

नरसिंह जयंती 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 अप्रैल को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल नरसिंह जयंती 30 अप्रैल 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि नरसिंह भगवान का पूजन करने से भक्तों अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलता है.

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न​रसिंह जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

भगवान नरसिंह का पूजन सायंकाल के समय किया जाता है और पूजन से पूजा का संकल्प लिया जाता है. पंचांग के अनुसार पूजा के संकल्प का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. इसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4 बजकर 17 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. यानि भगवान नरसिंह का पूजा के लिए जातकों को करीब 2 घंटे 39 मिनट का समय मिलेगा.

नरसिंह जयंती के दिन करें ये उपाय

नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह का यदि विधि-विधान से किया जाए तो शत्रुओं का नाश होता है और मन के भीतर मौजूद डर खत्म होता है. इस दिन ॐ नृसिंहाय नमः या उग्रं वीरं महाविष्णुं मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए. इससे मन शांत होगा और निगेटिविटी दूर होगी.

नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए. यदि संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार अन्न व धन का भी दान करें.

नरसिंह जयंती के दिन मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें और क्रोध से ​बचें. इस दिन शांत मन के साथ धैर्य बनाकर रखें. इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि घर व जीवन में भी सुख-समृद्धि आएगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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