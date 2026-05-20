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Nautapa 2026 Nautapa 9 Rules According To Shastra Nautapa Ke Niyam

Nautapa 2026: क्या हैं नौतपा के 9 नियम...जानें क्या कहते हैं शास्त्र, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Nautapa Rules: नौतपा 2026 में कौन से 9 नियम माने जाते हैं खास? जानें शास्त्रों, ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान क्या करें और क्या नहीं.

Nautapa 2026

Nautapa 2026: गर्मी का सबसे तपता दौर माने जाने वाले नौतपा को भारतीय परंपरा में सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि सूर्य की विशेष ऊर्जा का समय माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा की शुरुआत होती है. मान्यता है कि इन 9 दिनों में सूर्य का प्रभाव धरती पर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पुराने समय में लोग अपनी दिनचर्या तक बदल दिया करते थे. धर्म ग्रंथों, आयुर्वेद और लोक परंपराओं में नौतपा के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि शरीर, मन और प्रकृति का संतुलन बना रहे.

सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना

शास्त्रों में सूर्य उपासना को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. नौतपा के दौरान सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति बढ़ती है.

पानी का अपमान न करें

नौतपा के दिनों में जल को जीवन का आधार माना गया है. पुराने लोग कहते थे कि इन दिनों पानी बर्बाद करना अशुभ माना जाता है. यही कारण है कि प्याऊ लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना और जरूरतमंदों को जल पिलाना पुण्य का काम माना गया.

दोपहर की तेज धूप से बचें

आयुर्वेद के अनुसार नौतपा के दौरान शरीर में गर्मी तेजी से बढ़ती है. इसलिए दोपहर की तेज धूप में बिना जरूरत बाहर निकलने से मना किया गया है. पुराने समय में लोग सिर ढककर ही बाहर निकलते थे.

सात्विक भोजन करने का नियम

धार्मिक मान्यताओं में नौतपा के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी गई है. ज्यादा तला-भुना, बासी और बहुत मसालेदार भोजन शरीर में गर्मी और आलस्य बढ़ा सकता है.

पेड़-पौधों को नुकसान न पहुंचाएं

लोक मान्यताओं में नौतपा के दौरान पेड़ काटना या पौधों को नुकसान पहुंचाना अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था में होती है.

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क्रोध और विवाद से दूरी रखें

शास्त्रों में मन को शांत रखने पर विशेष जोर दिया गया है. मान्यता है कि सूर्य की तीव्र ऊर्जा के समय ज्यादा क्रोध, तनाव और विवाद मानसिक अशांति बढ़ा सकते हैं.

मिट्टी के घड़े का पानी पीना शुभ माना गया

पुराने समय में फ्रिज नहीं होते थे, इसलिए लोग मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे. आयुर्वेद में इसे शरीर के लिए संतुलित और ठंडक देने वाला माना गया है.

पक्षियों और जानवरों की सेवा करें

नौतपा में जीवों की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है. घर की छत या आंगन में पक्षियों के लिए दाना-पानी रखना शुभ माना जाता है.

शरीर और मन दोनों को शांत रखें

पुराने ऋषि-मुनि नौतपा को तप और संयम का समय मानते थे. इसलिए ज्यादा भागदौड़, देर रात जागना और शरीर को थकाने वाली गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती थी.

क्यों खास माने जाते हैं नौतपा के ये नियम?

धर्म और ज्योतिष में नौतपा को प्रकृति के संतुलन का समय माना गया है. कई मान्यताओं के अनुसार नौतपा जितना प्रभावी होता है, आने वाला मानसून उतना बेहतर माना जाता है. यही वजह है कि सदियों से लोग इन 9 दिनों को विशेष सावधानी और अनुशासन के साथ बिताने की परंपरा निभाते आ रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.