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Nautapa 2026 Date: कब से लगेगा नौतपा? जब सूर्यदेव बरसाएंगे आग, जानें चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश की तारीख और महत्व

Nautapa 2026 Full Guide: साल 2026 में 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है. जानें रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश का समय, नौतपा का महत्व और भीषण गर्मी का मानसून से कनेक्शन.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 11:48 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Nautapa 2026
सावधान! सूर्य देव दिखाने वाले हैं अपना रौद्र रूप

Nautapa 2026 Kab se Shuru: भारतीय ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार, साल के सबसे गर्म 9 दिनों को ‘नौतपा’ के रूप में जाना जाता है. साल 2026 में नौतपा का प्रभाव काफी प्रचंड रहने वाला है. इस अवधि में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है. आइए जानते हैं 2026 में नौतपा कब से शुरू हो रहा है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

नौतपा 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य देव चंद्रमा के नक्षत्र ‘रोहिणी’ में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा का आरंभ होता है. साल 2026 में सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसी के साथ नौतपा की शुरुआत हो जाएगी, जो 2 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. इन 9 दिनों के शुरुआती 5 दिन सबसे ज्यादा गर्म होने की संभावना जताई जा रही है.

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क्यों बढ़ती है इतनी गर्मी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र को शीतलता का कारक माना जाता है. जब ग्रहों के राजा सूर्य इस नक्षत्र में आते हैं, तो वे इसकी शीतलता को पूरी तरह सोख लेते हैं. इसके परिणामस्वरूप वातावरण में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है. वैज्ञानिक रूप से भी इस समय सूर्य की स्थिति पृथ्वी के काफी करीब और सीधी होती है, जिससे उत्तर भारत के राज्यों में पारा 45-48 डिग्री तक पहुंच जाता है.

अच्छे मानसून का संकेत है ‘तपना’

नौतपा को लेकर ग्रामीण इलाकों में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जितना तपेगा नौतपा, उतना ही बरसेगा पानी. ज्योतिषियों का मानना है कि यदि नौतपा के दौरान गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है, तो उस वर्ष मानसून समय पर आता है और वर्षा अच्छी होती है. यदि इन 9 दिनों में बारिश हो जाए या मौसम ठंडा हो जाए, तो इसे ‘रोहिणी का गलना’ कहते हैं, जिसे कृषि और वर्षा के लिए शुभ नहीं माना जाता.

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सावधानी और धार्मिक उपाय

नौतपा की भीषण गर्मी से बचने के लिए आयुर्वेद में अधिक से अधिक जल और तरल पदार्थों के सेवन की सलाह दी गई है. धार्मिक दृष्टिकोण से, इस दौरान जल सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. प्यासे लोगों को पानी पिलाना, सत्तू, घड़ा, पंखा और छतरी का दान करना शुभ फलदायी होता है. साथ ही, सूर्य देव को अर्घ्य देने से शारीरिक कष्टों में कमी आती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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