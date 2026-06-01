Nautapa 2026: क्या आप जानते हैं नौतपा, सुदर्शन चक्र और शिव जी के त्रिशूल का कनेक्शन? स्कंद पुराण का वो सच जो होश उड़ा देगा!

Nautapa facts: नौतपा सुदर्शन चक्र शिव त्रिशूल कनेक्शन, जब सूर्य देव के प्रचंड ताप से झुलसने लगी थी पूरी सृष्टि, भगवान विश्वकर्मा ने छांटा सूर्य का तेज, स्कंद पुराण के फैक्ट्स, नौतपा 2026 विशेष रिपोर्ट.

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Nautapa facts: सूर्य देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ शुरू हो जाता है हर साल ‘नौतपा’. 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर बरसती हैं और जिससे भीषण गर्मी का दौर जारी रहता है. 2 जून को नौतपा 2026 का आखिरी दिन है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौतपा की इस असहनीय गर्मी और भयंकर तपन का भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल से भी एक गहरा नाता है? आइए स्कंद पुराण के प्रामाणिक फैक्ट्स के साथ जानते हैं इस अनोखी कथा का पूरा सच.

स्कंद पुराण: जब अनियंत्रित हो गया था सूर्य का तेज

स्कंद पुराण के ‘प्रभास खंड’ में सूर्य देव के इस प्रचंड तेज और उससे जुड़े चमत्कारी तथ्यों का सविस्तार वर्णन मिलता है. पुराण के फैक्ट्स के अनुसार, सृष्टि के आरंभिक काल में सूर्य देव का ताप और उनका प्रकाश वर्तमान समय से कई गुना अधिक था. जब सूर्य देव अपने पूर्ण रौद्र रूप में आए, तो उनके बारह रूप जिन्हें द्वादश आदित्य कहा जाता है एक साथ चमकने लगे. इसके कारण ब्रह्मांड का तापमान अनियंत्रित हो गया और पूरी सृष्टि झुलसने लगी.

जब झुलसने लगी थी पृथ्वी और पर्वत पिघलने लगे थे

सूर्य देव के इस असहनीय रूप के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया. स्कंद पुराण में इस भयावह दृश्य का वर्णन करते हुए कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं.

नदियों का सूखना: गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का जल उबलने लगा और देखते ही देखते नदियां सूख गईं.

पर्वतों का पिघलना: सूर्य की सीधी लंबवत किरणों के कारण बड़े-बड़े पर्वतों की चट्टानें तपने लगीं और उनके भीतर की धातुएं पिघलकर बहने लगीं.

वनस्पतियों का अंत: धरती पर मौजूद समस्त औषधियां, पेड़-पौधे और फसलें जलकर भस्म हो गईं, जिससे चारों तरफ अकाल और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई.

जीवों में हाहाकार: मनुष्य, पशु-पक्षी और यहां तक कि जल में रहने वाले जीव भी इस भीषण गर्मी के कारण तड़प-तड़प कर प्राण त्यागने लगे.

भगवान विश्वकर्मा ने छांटा सूर्य का तेज: स्कंद पुराण का सबसे बड़ा रहस्य

जब देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों के लिए यह तपन सहना पूरी तरह असंभव हो गया, तब इस संकट से उबरने के लिए सभी देवगण भगवान ब्रह्मा और शिव की शरण में गए. इसके बाद सूर्य देव को शांत करने और सृष्टि को बचाने के लिए एक अनोखी युक्ति निकाली गई.

शाण यंत्र पर चढ़ाया गया सूर्य को: स्कंद पुराण के अनुसार, इस विकट स्थिति से निपटने के लिए देव-शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आगे आए. उन्होंने सूर्य देव की सहमति से उन्हें एक विशेष खराद (शाण यंत्र) पर चढ़ाया.

तेज का आठवां हिस्सा छांटा: भगवान विश्वकर्मा ने अपने दिव्य औजारों से सूर्य देव के उस प्रचंड और तीखे तेज का आठवां हिस्सा (1/8 भाग) काटकर अलग कर दिया, ताकि पृथ्वी पर उनका ताप इंसानों और जीव-जंतुओं के सहने योग्य बन सके. यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और अविनाशी ऊर्जा का पुंज था.

सूर्य के उसी तेज से बने सुदर्शन चक्र और शिव जी का त्रिशूल

स्कंद पुराण का यह फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है. सूर्य देव के शरीर से जो असीम और दिव्य तेज छांटकर अलग किया गया था, वह व्यर्थ नहीं गया. भगवान विश्वकर्मा ने उस महा-तेजस्वी अंश को एकत्रित किया और उसे पिघलाकर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और अमोघ अस्त्रों में ढाल दिया.

भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र: सूर्य का यह तेज अत्यंत गतिशील और चक्राकार रूप में घूम रहा था. भगवान विश्वकर्मा ने इसके सबसे तीखे और प्रज्वलित हिस्से से भगवान नारायण के ‘सुदर्शन चक्र’ का निर्माण किया. यही कारण है कि सुदर्शन चक्र में भी सूर्य की तरह ही करोड़ों सूर्यों का तेज और कभी न चूकने वाली गति मौजूद है.

भगवान शिव का त्रिशूल: सूर्य देव के तेज के उस हिस्से को, जिसमें असीमित संहारक क्षमता और संप्रभुता थी, देव-शिल्पी ने महादेव के ‘त्रिशूल’ के रूप में ढाला. इस त्रिशूल के तीनों शूल सूर्य की उसी प्रचंड ऊर्जा को दर्शाते हैं, जो तीनों लोकों के संकटों का नाश करने में सक्षम है.

देवराज इंद्र का वज्र: इसी तेज के एक अत्यंत कठोर और वज्र के समान हिस्से से देवराज इंद्र के मुख्य अस्त्र ‘वज्र’ को पुनर्निर्मित किया गया, जिससे इसकी मारक क्षमता अनंत गुना बढ़ गई.

कुमार कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र: शिव-पुत्र कार्तिकेय (स्कंद) के सबसे प्रिय और अजेय अस्त्र ‘शक्ति’ एक प्रकार का चमत्कारी भाला को भी इसी बचे हुए दिव्य तेज से गढ़ा गया था, जिसकी बदौलत उन्होंने तारकासुर का वध किया.

इस प्रकार, सूर्य देव का ताप भी संतुलित हो गया, पृथ्वी पर जीवन भी बच गया और देवताओं को उनके सबसे प्रतापी अस्त्र भी मिल गए.

इस प्रसंग का बड़ा संदेश

स्कंद पुराण की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संतुलन और ऊर्जा के रूपांतरण का एक महान संदेश है. जो प्रचंड तेज और तपन सृष्टि का अंत कर सकती थी, उसे जब सही तरीके से चैनेलाइज किया गया, तो वह धर्म की रक्षा करने वाले अस्त्रों में बदल गई. आज के समय में मई-जून के महीने में जो ‘नौतपा’ पड़ता है, वह हमें इसी पौराणिक काल की याद दिलाता है. नौतपा के दौरान सूर्य देव का प्रचंड तपन पैदा करना इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति खुद को शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इस कठिन दौर से गुजरती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.