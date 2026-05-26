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Nautapa Vastu Tips: नौतपा में चमक सकती है किस्मत! बस घर के इस कोने में रख दें ये 1 चीज, धन-दौलत से भर जाएगी तिजोरी
Nautapa Vastu Tips: नौतपा के दौरान यदि वास्तु के कुछ उपाय अपनाए जाएं तो धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और घर में पॉजिटिविटी आती है.
Nautapa Vastu Tips: हिंदू धर्म में नौतपा के दिन 9 दिन बेहद ही खास माने गए हैं क्योंकि इस दौरान सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. जिसकी वजह से धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है और तापमान अपने चरम होता है. साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू हो गया है और 2 जून को समाप्त होगा. नौतपा के 9 दिन साल के सबसे गर्म दिन माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं. इस दौरान सूर्य देव की उपासना करना शुभ व फलदायी होता है. वहीं नौतपा में कुछ वास्तु टिप्स अपनाना भी लाभकारी माना गया है. ये उपाय न केवल आपको धनवान बना सकते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि भी लेकर आते हैं.
नौतपा में ट्राई करें ये वास्तु टिप्स
वास्तु शास्त्र में सूर्य की ऊर्जा को सबसे प्रभावशाली माना गया है और नौतपा के दौरान सूर्य की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है. ऐसे में यदि जल से जुड़े कुछ उपाय सूर्य से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं.
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घर के इस कोने में रख दें ये 1 चीज
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानि ईशान कोण जल तत्व की दिशा होती है और कहते हैं कि इसी दिशा में धन के देवता कुबेर का भी वास होता है. इसलिए नौतपा के दौरान इस दिशा में पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा रखना शुभ होता है. ऐसा करने से भगवान सूर्य और कुबेर देवता का आशीर्वाद मिलता है. जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है. वास्तु के मुताबिक यह उपाय न केवल आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाता है, बल्कि गर्मी से भी राहत दिलाता है.
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इन गलतियों को करने से बचें
यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं तो मिट्टी का घड़ा आसानी से नहीं मिल पा रहा तो परेशान न हो, बल्कि इसके बजाय मिट्टी का दीपक या गुल्लक भी उत्तर—पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है. लेकिन ध्यान रखें कि इसके साथ ही इस दिशा में जल से भरा पात्र भी रखें. नौतपा के 9 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं लेकिन ऐसा तभी संभव है जब इस दौरान कुछ गलतियां करने से बचें. आप मिट्टी की जो भी वस्तु इस दिशा में रख रहे हैं तो वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और न ही खाली होनी चाहिए. ऐसा होने पर पॉजिटिविटी की बजाय घर में निगेटिविटी अपनी जगह बना लेती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.