रूठे हुए ग्रह भी मान जाएंगे! बस गाय को अर्पित करना शुरू कर दें ये 9 चीजें, 9 ग्रह होंगे शांत

Navgrah shanti remedies: क्या आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय को ये 9 चीजें अर्पित करने से रूठे हुए ग्रह भी मान जाते हैं. जानिए किस ग्रह की शांति के लिए गौ माता को क्या खिलाएं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: June 22, 2026, 12:29 PM IST
NAVGHRAH UPAY
नवग्रह शांति के लिए गौ माता को अर्पित करें ये 9 चीजें:

Navgrah shanti remedies: क्या आप जानते हैं कि रसोई में बनने वाली सिर्फ एक रोटी आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकती है? सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि 33 कोटि देवी-देवताओं का पवित्र वास और दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, गाय के विभिन्न अंगों में अलग-अलग देवताओं और ग्रहों का वास होता है यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह विपरीत चल रहा है, लगातार प्रयासों के बाद भी असफलता मिल रही है, या राहू-केतु परेशान कर रहे हैं, तो रोज़ नियम से गाय को भोजन कराना सबसे अचूक उपाय है. बस आपको यह पता होना चाहिए कि किस ग्रह के लिए रोटी के साथ क्या मिलाकर खिलाना है. आइए जानते हैं नवग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए गाय को खिलाई जाने वाली उन 9 विशेष चीजों के बारे में.

नवग्रह शांति के लिए गौ माता को अर्पित करें ये 9 चीजें:

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  1. सूर्य ग्रह के लिए गुड़ और गेहूं

अगर समाज में मान-सम्मान की कमी आ रही हो, पिता से वैचारिक मतभेद हों या सरकारी कामों में बाधा आ रही हो, तो रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाएं. इससे सूर्य देव मजबूत होते हैं.

  1. चंद्रमा के लिए भीगे चावल

मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अत्यधिक एंग्जायटी या माता के खराब स्वास्थ्य से परेशान हैं, तो सोमवार को गाय को भीगे हुए चावल खिलाएं या पानी पिलाएं. इससे चंद्र दोष दूर होता है और मन में स्थिरता आती है.

  1. मंगल ग्रह के लिए लाल मसूर की दाल

कर्ज की भारी समस्या, भाइयों से विवाद या जमीन-जायदाद के मामलों में फंसे हैं, तो मंगलवार के दिन गाय को गुड़ या भीगी हुई लाल मसूर की दाल खिलानी चाहिए. इससे पराक्रम और साहस में वृद्धि होती है.

  1. बुध ग्रह के लिए हरी घास

व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, करियर में ग्रोथ रुक गई हो या बुद्धि सही फैसले न ले पा रही हो, तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या ताजी हरी घास खिलाएं. यह उपाय बुध ग्रह को तुरंत शुभ फल देने के लिए मजबूर करता है.

  1. गुरु ग्रह के लिए चने की दाल और हल्दी

विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हों, भाग्य साथ न दे रहा हो और शिक्षा में रुकावट हो, तो गुरुवार को गाय को हल्दी लगी रोटी और भीगी हुई चने की दाल खिलाएं. इससे गुरु बृहस्पति की असीम कृपा मिलती है.

  1. शुक्र ग्रह के लिए उबले चावल

भौतिक सुख-साधन, ऐश्वर्य, ग्लैमर और वैवाहिक जीवन में रोमांस व मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन गाय को उबले हुए चावल या सफेद रंग की मिठाई/ज्वार अर्पित करें.

  1. शनि ग्रह के लिए तेल लगी रोटी

शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या, रोजगार में मंदी या अज्ञात कष्टों से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन गाय को सरसों का तेल लगी हुई रोटी या काले तिल खिलाएं. इससे शनि देव का क्रूर प्रभाव तुरंत शांत होता है.

  1. राहु ग्रह के लिए जौ का दलिया

जीवन में अचानक आने वाली दुर्घटनाओं, भ्रम की स्थिति, शेयर बाजार में नुकसान और अज्ञात भय से बचने के लिए गाय को जौ या जौ का दलिया खिलाना सबसे उत्तम माना जाता है.

  1. केतु ग्रह के लिए चितकबरी रोटी

आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और गुप्त शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गाय को दो रंग की (चितकबरी) रोटी या तिल के लड्डू खिलाएं. इससे केतु के अशुभ फल दूर होते हैं.

गौ सेवा करते समय रखें इन बातों का ध्यान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी आप गाय को ये चीजें अर्पित करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि सामग्री साफ-सुथरी और ताजी हो. भूलकर भी गाय को जूठी, सड़ी-गली या प्लास्टिक बैग में रखकर चीजें न खिलाएं, ऐसा करने से पुण्य मिलने के बजाय पितृदोष और ग्रहदोष और बढ़ सकते हैं. गाय को हमेशा आदरपूर्वक अपने हाथों से खिलाएं और उनके माथे को छूकर आशीर्वाद लें.

गौ सेवा केवल एक ज्योतिषीय उपाय या कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली एक महान सनातन परंपरा है. जब आप नि:स्वार्थ भाव से और श्रद्धा के साथ गौ माता को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करते हैं, तो क्रूर से क्रूर ग्रहों के प्रभाव स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं और घर में सुख, समृद्धि व आरोग्यता का वास होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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