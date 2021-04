Navratri 2021 Live Arti: मां दुर्गा की शक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गया है. 13 अप्रैल यानी आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन घटस्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है. 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में लोग मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं. इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. हर साल नवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में दर्शन के लिए जाती है. लेकिन इस साल कोरोना के बेकाबू होते मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासनों ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं. Also Read - Chaitra Navratri 2021 Clothing Tips: यहां जानें नवरात्रि के किस दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनना माना जाता है शुभ

इस बीच, देश के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह की आरती के फोटो और वीडियो भी सामने आ रही हैं. दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्रि के पहले दिन खास पूजा की गई. वहीं, उत्तरप्रदेश के बनारस में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों के पूजा की. यहां देखें मां दुर्गा की पूजा की कुछ खास फोटोज-

Delhi: Morning 'aarti' performed at Jhandewalan temple in the presence of priests and their family members on the first day of #Navratri.

The temple has been closed for general public in view of rising cases of COVID-19 in the national capital. pic.twitter.com/RJwAk6tOL0

— ANI (@ANI) April 13, 2021