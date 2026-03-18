Chaitra Navratri 2026: नवरात्र कलश स्थापना में इन बातों का रखें खास ध्यान… ये चीजें कलश में डालना होता है शुभ

Navratri 2026 में कलश स्थापना कैसे करें? जानिए कलश में डाली जाने वाली 10 शुभ चीजें, सही नियम और जरूरी सावधानियां, जिससे आपकी पूजा बने सफल और घर में आए सुख-समृद्धि.

Published date india.com Published: March 18, 2026 11:29 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Chaitra Navratri 2026: नवरात्र कलश स्थापना में इन बातों का रखें खास ध्यान… ये चीजें कलश में डालना होता है शुभ

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र का आगमन कल से होने जा रहा है. ये नवरात्र 2026 19 से 27 तारीख तक चलेगें. नवरात्र का पर्व शुरू होते ही हर घर में भक्ति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के स्वागत के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है कलश स्थापना (घट स्थापना). शास्त्रों के अनुसार, ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि देवी शक्ति को अपने घर आमंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है लेकिन कई बार लोग छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता.

कलश में क्या डालें? ये सामग्री मानी जाती है अत्यंत शुभ

कलश स्थापना के दौरान उसमें डाली जाने वाली सामग्री का विशेष महत्व होता है. सबसे पहले कलश में शुद्ध जल या गंगाजल भरें, जो पवित्रता और जीवन का प्रतीक है.इसके बाद सिक्का (1, 5 या 10 का) डालना चाहिए, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है. सुपारी स्थिरता और दृढ़ता का संकेत देती है, जबकि हल्दी की गांठ शुभता और मंगल का प्रतीक मानी जाती है.

इसके साथ ही अक्षत (साबुत चावल), जो कभी टूटते नहीं, पूर्णता का प्रतीक हैं.पवित्र दूर्वा घास भी डालना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे दीर्घायु और हरियाली का संकेत माना गया है. यदि संभव हो तो पंचरत्न या सर्व औषधि डालना भी अत्यंत फलदायी माना गया है.

इसके बाद कलश के गले में कलावा (मौली) बांधी जाती है, जो सुरक्षा, संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है. इसके बाद कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते लगाए जाते हैं और ऊपर लाल कपड़े या चुनरी में लिपटा जटा वाला नारियल रखा जाता है, जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है.

कलश स्थापना के ये नियम भूलकर भी न करें नजरअंदाज

कलश स्थापना केवल सामग्री रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कुछ खास नियम भी होते हैं. सबसे पहले कलश को हमेशा जवारे (मिट्टी में बोए गए जौ) के बीच में स्थापित करना चाहिए. ये जीवन, उन्नति और नई शुरुआत का प्रतीक है.

ध्यान रखें कि नारियल का मुख (शिखा) हमेशा अपनी ओर होना चाहिए. मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर के भीतर ही बना रहता है. साथ ही कलश के नीचे थोड़ी सी मिट्टी और जौ रखना जरूरी होता है, जो स्थिरता और समृद्धि का संकेत देता है.

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इसके अलावा कलश को हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में स्थापित करना सबसे शुभ माना गया है. इस स्थान को देवताओं का स्थान कहा जाता है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रवेश करती है. स्थापना के स्थान पर स्वच्छता और शांति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है.

सही विधि से कलश स्थापना करने का प्रभाव

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विधि-विधान से की गई कलश स्थापना से घर में धन, सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है. ये न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि पूरे नवरात्रि के दौरान घर को एक सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है.

इस नवरात्र अगर आप इन सभी नियमों और सामग्री का सही तरीके से पालन करते हैं, तो आपकी पूजा केवल एक रिवाज नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बन सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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