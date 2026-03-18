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Navratri 2026 Pooja Thali Items List 9 Essential Things For Complete Puja

Chaitra Navratri 2026: पूजा थाली में क्या-क्या होना चाहिए? इन चीजों के बिना अधूरी है नवरात्रि की पूजा थाली

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में अगर आप सच्चे मन से मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो पूजा थाली को हल्के में न लें. ये 9 चीजें सिर्फ परंपरा नहीं हैं, बल्कि आपकी भक्ति को पूर्णता देने का माध्यम हैं. सही विधि और सही सामग्री के साथ की गई पूजा ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है.

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि नियम और शुद्धता का भी त्योहार माना जाता है. इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है, लेकिन बहुत से लोग एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं. पूजा थाली को सही तरीके से तैयार नहीं करते. शास्त्रों के अनुसार, अगर पूजा थाली में जरूरी चीजें शामिल न हों, तो पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका पूरा फल नहीं मिलता.

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि Navratri 2026 में मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, तो जानिए वो 9 जरूरी चीजें जो आपकी पूजा थाली में जरूर होनी चाहिए.

रोली और कुमकुम

पूजा की शुरुआत तिलक से होती है. रोली और कुमकुम मां दुर्गा को अर्पित किए जाते हैं और इन्हें शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

अक्षत (चावल)

अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, जो पूर्णता का प्रतीक होते हैं. इन्हें हर पूजा में अनिवार्य माना गया है क्योंकि ये स्थिरता और समृद्धि का संकेत देते हैं.

फूल और माला

मां दुर्गा को फूल बेहद प्रिय हैं. खासकर लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. ये भक्ति और समर्पण को दर्शाते हैं.

दीपक (घी या तेल का)

दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है. घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है.

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धूप और अगरबत्ती

धूप- अगरबत्ती से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. यह पूजा के माहौल को दिव्य बनाती है।

नारियल

नारियल को मां दुर्गा को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है. इसे समर्पण और त्याग का प्रतीक माना जाता है.

फल और मिठाई

मां को भोग लगाने के लिए ताजे फल और मिठाई रखना जरूरी है. यह प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है और इसे शुभ फलदायक माना जाता है.

गंगाजल

गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाता है. पूजा से पहले और दौरान इसका उपयोग वातावरण और मन दोनों को पवित्र करता है.

चुनरी या लाल कपड़ा

मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. यह शक्ति, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है.

क्यों जरूरी है सही पूजा थाली?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि भाव और सही सामग्री से पूरी होती है. हर वस्तु का अपना एक आध्यात्मिक महत्व होता है जो मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं. अगर इनमें से कोई चीज छूट जाए, तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)