Navratri Day 3: मां चंद्रघंटा का तीसरा दिन ही क्यों? देवी पुराण में छुपा है बड़ा रहस्य

chaitra Navratri 2026: आखिर तीसरे दिन ही मां चंद्रघंटा की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे छुपा रहस्य शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है.

Published date india.com Published: March 21, 2026 3:50 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Navratri Day 3: मां चंद्रघंटा का तीसरा दिन ही क्यों? देवी पुराण में छुपा है बड़ा रहस्य

नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है. एक ऐसा स्वरूप जिसमें शांति और शक्ति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है. देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार, यह दिन साधना के उस पड़ाव को दर्शाता है जहां भक्त अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू करता है. मां चंद्रघंटा की घंटी, उनका तेजस्वी रूप और सिंह पर सवार छवि यह संकेत देती है कि अब समय आ गया है डर, भ्रम और नकारात्मकता पर विजय पाने का. यही वजह है कि नवरात्र का तीसरा दिन केवल पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है.

आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा पड़ाव क्या कहता है?

नवरात्र के नौ दिन केवल पूजा का क्रम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास की एक क्रमिक यात्रा माने जाते हैं. इसी यात्रा का तीसरा पड़ाव है मां चंद्रघंटा की उपासना. देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती में इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह वह चरण है जहां साधक की साधना एक नए स्तर पर प्रवेश करती है.

पहले दो दिन के बाद ही क्यों आता है चंद्रघंटा का दिन?

नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जिन्हें स्थिरता और मूल आधार का प्रतीक माना गया है. दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो तप, संयम और साधना का स्वरूप हैं. देवी पुराण के अनुसार, जब साधक इन दोनों अवस्थाओं स्थिरता और तप को साध लेता है, तब वह तीसरे चरण में प्रवेश करता है, जहां उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है.

 ‘चंद्र’ और ‘घंटा’ का गहरा अर्थ क्या है?

दुर्गा सप्तशती में मां चंद्रघंटा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और गले में घंटा बंधा है. यही “चंद्र” और “घंटा” मिलकर उन्हें चंद्रघंटा बनाते हैं. शास्त्रों में इस घंटी को “दैवीय नाद” का प्रतीक माना गया है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है.

देवी पुराण में वर्णित युद्ध का प्रसंग

देवी पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की. उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने चंद्रघंटा रूप धारण किया. इस रूप में वह सिंह पर सवार थीं, उनके दस हाथों में अस्त्र-शस्त्र थे, और उनके गले की घंटी से निकलने वाली ध्वनि ने असुरों के मन में भय उत्पन्न कर दिया. शास्त्रों में वर्णन है कि यह ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि दुष्ट शक्तियां विचलित हो गईं और उनका मनोबल टूटने लगा.

आंतरिक युद्ध का संकेत क्या देता है?

तीसरे दिन का संबंध केवल बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष से भी जोड़ा गया है. देवी पुराण के अनुसार, ये वह चरण है जहां साधक अपने भीतर के भय, क्रोध और भ्रम से सामना करता है. मां चंद्रघंटा का शांत मुख और युद्ध के लिए तत्पर रूप यह सिखाता है कि जीवन में कब शांत रहना है और कब शक्ति दिखानी है यही असली साधना है.

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ऊर्जा जागरण का दिन क्यों माना जाता है?

शास्त्रों में तीसरे दिन को “ऊर्जा जागरण” का प्रतीक बताया गया है. पहले दो दिनों की साधना के बाद इस दिन साधक के भीतर की निष्क्रिय ऊर्जा सक्रिय होने लगती है. घंटी की ध्वनि को इसी जागरण का संकेत माना गया है, जो मन को एकाग्र करती है और वातावरण को शुद्ध बनाती है.

मणिपुर चक्र से क्या है संबंध?

आध्यात्मिक दृष्टि से मां चंद्रघंटा का संबंध मणिपुर चक्र से जोड़ा जाता है, जो आत्मविश्वास, साहस और निर्णय क्षमता का केंद्र माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन की उपासना से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह अपने जीवन में स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है.

मां चंद्रघंटा का तीसरा दिन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का संकेत है. देवी पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि ये वह बिंदु है जहां साधक अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करता है. नवरात्र का तीसरा दिन हमें सिखाता है कि संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही मां चंद्रघंटा का असली संदेश है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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