Navratri Ghatasthapana Muhurat 2026: घटस्थापना के लिए सिर्फ 51 मिनट का शुभ समय, इसी मुहूर्त में करें कलश स्थापना मिलेगी मां की कृपा

Navratri Ghatasthapana Muhurat 2026: ज्योतिषाचार्यों राकेश कुमार गौतम के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना से होती है, जिसे देवी शक्ति के आवाहन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है. सही मुहूर्त में कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है इसलिए पंचांग में बताए गए शुभ समय में ही घटस्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है.

March 13, 2026
Chaitra Navratri 2026 Date: चैत्र नवरात्रि 2026 का पावन पर्व देवी दुर्गा की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च, गुरुवार से शुरू होगी. नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में घटस्थापना (कलश स्थापना) करके मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का संकल्प लिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सही मुहूर्त में की गई घटस्थापना से पूरे नौ दिनों तक देवी की विशेष कृपा बनी रहती है. घटस्थापना को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य राकेश कुमार गौतम चलिए जानते हैं

सिर्फ 51 मिनट का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार 2026 में नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना का मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 06:52 बजे से 07:43 बजे तक रहेगा. यानी भक्तों के पास कलश स्थापना के लिए लगभग 51 मिनट का बेहद शुभ समय होगा.

अगर किसी कारणवश इस समय में पूजा नहीं हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक भी घटस्थापना के लिए शुभ माना गया है.

क्यों की जाती है घटस्थापना

नवरात्रि के पहले दिन किया जाने वाला यह अनुष्ठान देवी शक्ति के आवाहन का प्रतीक माना जाता है. पूजा के दौरान मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उस पर जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है. कलश में आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है, जो समृद्धि, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह कलश देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए घटस्थापना के साथ ही घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है और नौ दिनों तक देवी की विधि-विधान से पूजा की जाती है.

कब तक चलेंगे चैत्र नवरात्र

साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगे. नौ दिनों की साधना के बाद अंतिम दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा. इन नौ दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते हैं. मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

घटस्थापना की विधि

नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान करके पूजा स्थान को साफ कर लें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं. इसके बाद मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी डालकर जौ (जवारे) बोएं. उस पात्र के ऊपर जल से भरा तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें. कलश में आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल को लाल कपड़े या मौली में लपेटकर स्थापित करें. इसके बाद मां दुर्गा का आवाहन करते हुए दीपक जलाएं, दुर्गा मंत्रों का जाप करें और पूरे नवरात्रि में विधि-विधान से पूजा करते रहें. मान्यता है कि सही तरीके से की गई घटस्थापना से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

