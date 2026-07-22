23 जुलाई को बन रहा है नीचभंग राजयोग, इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगी पैसों की बारिश

Neechbhang Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ग्रह ऐसे योगों का निर्माण करते हैं जिनसे लोगों का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है. ऐसा ही एक शुभ योग 23 जुलाई 2026 को बनने जा रहा है जिसे नीचभंग राजयोग कहते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: July 22, 2026, 1:25 PM IST
23 जुलाई को बन रहा है नीचभंग राजयोग, इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगी पैसों की बारिश
Neechbhang Rajyog 2026
  • क्या होता है नीचभंग राजयोग?
  • ग्रहों का गोचर बदल सकता है जिंदगी
  • खुलेंगे इन राशियों के बंद किस्मत के ताले
  • 23 जुलाई को बनेगा किस्मत पलटने वाला राजयोग!

Neechbhang Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह के राशि परिवर्तन और गोचर को बहुत ही खास माना गया है क्योंकि जब कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका शुभ व अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 23 जुलाई 2026, गुरुवार के दिन नीचभंग राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसे बेहद ही शुभ योग माना जाता है. यह योग धन-दौलत में वृद्धि, सुख-समृद्धि, तरक्की के रास्ते खोलता है. नीचभंग राजयोग दो राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा और इस राजयोग के प्रभाव से इन राशियों की रातों-रात किस्मत चमक उठेगी. आइए जानते हैं क्या होता है नीचभंग राजयोग और किन राशियो के लिए होगा शुभ?

नीचभंग राजयोग क्या है?

बता दें कि इस दिन चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था में होते हैं, लेकिन वृश्चिक में बैठने के बाद चंद्रमा पर गुरु की पंचमी दृष्टि पड़ेगी जिसकी वजह से चंद्रमा की नीचता भंग हो जाएगी और फिर नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा. यह राजयोग कर्क और वृश्चिक इन दो राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा. नीचभंग राजयोग के प्रभाव से इन राशियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

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कर्क राशि को होगा धन लाभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीचभंग राजयोग कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और धन लाभ के नए योग बनने की भी संभावना है. इसके अलावा मानसिक तनाव से राहत मिलेगी जिसके बाद मन शांत और स्थिर महसूस करेगा. जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. साथ ही घर में सुख-समृद्धि का वास होगा.

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वृश्चिक राशि को मिलेगी खुशखबरी

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी नीचभंग राजयोग किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. इस राशि के लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है जिससे पैसों की तंगी खत्म होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें इस राजयोग के प्रभाव से कोई बड़ा मुनाफा मिल सकता है. दांपत्य जीवन में खुशियां दस्तक देंगी और पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और कई उलझनों से भी राहत मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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