Neem Karoli Baba: 'नीम करोली' नहीं था बाबा का असली नाम! जानिए क्यों और कैसे मिली यह पहचान?

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म हनुमान अंश आजकल काफी चर्चा में है और इस फिल्म में बाबा के जीवन से जुड़े कई पहलुओं व चमत्कारों के बारे में दिखाया गया है.

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Neem Karoli Baba

Neem Karoli Baba: भारत के महान संतों में नीम करोली बाबा का नाम बेहद श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है. उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आज दुनिया भर में बाबा के भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. नीम करोली बाबा को उनके भक्त प्यार से ‘महाराज जी’ भी कहते हैं. बाबा ने कई ऐसे चमत्कार किए जो कि आज भी चर्चा में हैं. नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और कहते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा भी थी. जो कि उनके चमत्कारों में नजर आती थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, वह उनका असली नाम नहीं था?

क्या था नीम करोली बाबा का असली नाम?

दरअसल, बाबा का मूल नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा बताया जाता है. हालांकि कुछ स्रोतों में उनके नाम को लक्ष्मी नारायण शर्मा या लक्ष्मण दास के रूप में भी लिखा गया है. उनके जीवन से जुड़ी कई बातें आज भी रहस्य और आस्था का विषय हैं. इनमें सबसे दिलचस्प है- उन्हें ‘नीम करोली बाबा’ नाम कैसे मिला?

कौन थे नीम करोली बाबा?

माना जाता है कि नीम करोली बाबा का जन्म करीब साल 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था. उनका बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था. बचपन से ही लक्ष्मी नारायण का झुकाव आध्यात्मिकता और भगवान की भक्ति की ओर था. विशेष रूप से वे हनुमान जी के अनन्य भक्त माने जाते थे. कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया था. बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाकर साधु जीवन अपनाया. हालांकि परिवार के आग्रह पर वे वापस भी लौटे और उनका गृहस्थ जीवन भी रहा. उनके जीवन के अलग-अलग दौर में उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे नामों से भी पुकारा गया.

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आखिर कैसे पड़ा ‘नीम करोली बाबा’ नाम?

बाबा के नाम से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा एक रेल यात्रा से संबंधित है. कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. टिकट जांच के दौरान उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया. यह घटना नीब करौरी गांव/स्टेशन के आसपास की बताई जाती है. मान्यता के अनुसार, बाबा के ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ी. रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन को चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद लोगों ने बाबा से वापस ट्रेन में बैठने का अनुरोध किया.

कहा जाता है कि बाबा के दोबारा ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चल पड़ी. इस घटना को भक्त बाबा की चमत्कारी शक्ति से जोड़ते हैं. इसी घटना के बाद उनका नाम उस स्थान से जुड़ गया और वे ‘नीब करौरी बाबा’ या ‘नीम करोली बाबा’ के नाम से प्रसिद्ध होते चले गए. हालांकि इस घटना को ऐतिहासिक तथ्य के बजाय बाबा से जुड़ी प्रचलित आध्यात्मिक कथा के रूप में देखना उचित है.

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‘नीम करोली’ नाम के पीछे क्या है रहस्य?

‘नीम करोली’ बाबा का पारिवारिक नाम नहीं था. यह नाम उस स्थान से जुड़ा माना जाता है, जहां उनके जीवन की प्रसिद्ध ट्रेन वाली कथा घटित होने की बात कही जाती है. समय के साथ लोगों के बीच बाबा की ख्याति बढ़ती गई और अलग-अलग जगहों पर उन्हें अलग-अलग नामों से पुकारा जाने लगा. लेकिन नीम करोली बाबा नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि आगे चलकर यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया. यानी जिस नाम से आज कैंची धाम और बाबा की आध्यात्मिक विरासत दुनिया भर में पहचानी जाती है, वह नाम उनके जन्म के समय रखा गया नाम नहीं था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.