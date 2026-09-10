प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे, नीम करोली बाबा ने कर दिया इनकार! फिर जो हुआ, देखकर सब रह गए हैरान

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा से जुड़ा एक चर्चित किस्सा लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारीलाल नंदा की मुलाकात से जुड़ा है. जानें क्यों बाबा ने प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार किया और इसके बाद क्या हुआ.

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NEEM KARORI

PM से मिलने पहुंचे थे लाल बहादुर शास्त्री

नीम करोली बाबा ने मिलने से किया इनकार

पुलिस की मौजूदगी से बाबा थे नाराज

अचानक प्रकाश में विलीन होने का है किस्सा

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा से जुड़े कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं. उनके भक्तों के लिए बाबा सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि हनुमान जी के परम भक्त और चमत्कारी व्यक्तित्व थे. बाबा से जुड़ा एक बेहद चर्चित प्रसंग देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी जुड़ा है. बताया जाता है कि एक बार शास्त्री जी, गुलजारीलाल नंदा के साथ बाबा से मिलने पहुंचे थे. लेकिन बाबा ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद वहां जो हुआ, उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया.

कानपुर में भक्तों के बीच बैठे थे बाबा

यह प्रसंग उस समय का बताया जाता है, जब नीम करोली बाबा कानपुर प्रवास पर थे. बाबा सरसैया घाट पर करीब 200 भक्तों के साथ बैठे थे और उनसे मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान कानपुर के डीएसपी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे.उन्होंने बाबा को बताया कि देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा के साथ उनसे मिलने के लिए आना चाहते हैं. बाबा ने यह बात सुनने के बाद उनसे मिलने से मना कर दिया.

बाबा के इनकार के बावजूद पहुंच गए प्रधानमंत्री

बाबा के साफ इनकार के बाद भी पुलिसकर्मियों ने शायद यही सोचा कि देश के प्रधानमंत्री किसी संत से मिलने आए हैं तो मुलाकात होनी ही चाहिए. बताया जाता है कि डीएसपी और पुलिसकर्मी लाल बहादुर शास्त्री तथा गुलजारीलाल नंदा को लेकर उस भवन में पहुंच गए, जहां बाबा भक्तों के साथ मौजूद थे लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह इस पूरे किस्से का सबसे रहस्यमय हिस्सा माना जाता है.

देखते ही देखते गायब हो गए बाबा

कहा जाता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री और गुलजारीलाल नंदा वहां पहुंचे, बाबा अचानक एक प्रकाश में विलीन हो गए. वहां मौजूद लोग देखते रह गए, लेकिन बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे. कुछ समय तक इंतजार करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारीलाल नंदा वहां से चले गए. इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया था. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. बताया जाता है कि कुछ देर बाद बाबा फिर से अपने भक्तों के बीच उसी तरह आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो.

भक्त ने पूछा- प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिले?

बाबा के वापस आने के बाद एक भक्त से रहा नहीं गया. उसने उनसे पूछ लिया कि आखिर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मिलने से मना क्यों कर दिया? इस पर बाबा ने जो जवाब दिया, वही इस पूरे प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

किस्से के मुताबिक, बाबा ने कहा कि वह अपने भक्तों में किसी को खास और किसी को आम नहीं मानते. ऐसे में प्रधानमंत्री को भी किसी खास व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य भक्त की तरह उनके पास आना चाहिए था. ‘मेरे और भक्त के बीच पुलिस की दीवार खड़ी कर दी’.बाबा ने कथित तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री और उनके बीच पुलिस की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी. अगर वह आम व्यक्ति की तरह उनसे मिलने आते तो वह उनसे जरूर मिलते.

इस प्रसंग को बाबा की उस सोच से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें भक्त और भगवान के बीच किसी तरह की दूरी या भेदभाव को महत्व नहीं दिया गया. बाबा के अनुसार, सच्ची श्रद्धा में पद, प्रतिष्ठा और हैसियत की कोई जगह नहीं होती.

इस किस्से में छिपा है बड़ा संदेश

नीम करोली बाबा से जुड़ी यह घटना आज भी उनके भक्तों के बीच सुनाई जाती है. उनके अनुयायी इसे बाबा की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी समान भाव वाली सोच से जोड़ते हैं. हालांकि यह प्रसंग धार्मिक आस्था और प्रचलित मान्यता पर आधारित है, इसकी स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता.फिर भी इस कहानी का संदेश बेहद स्पष्ट है ईश्वर के सामने हर भक्त समान है. वहां न कोई प्रधानमंत्री है, न आम इंसान और न ही किसी पद का विशेष अधिकार. बाबा के दर्शन में कोई वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं किया जाता था.बाबा नीम करोली के इस कथित प्रसंग की यही बात आज भी लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.