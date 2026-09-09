कहां घंटों जल में तप करते थे बाबा नीम करौरी? ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर ने VIDEO में दिखाया वो रहस्यमयी तालाब

हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी वावानिया के उस रहस्यमयी तालाब पर पहुंचे, जिसे बाबा नीम करौली की साधना से जोड़कर देखा जाता है. जानिए क्यों कहलाए ‘तलैया बाबा’.

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वावानिया के रहस्यमयी तालाब पहुंचे डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी

बाबा नीम करौली की जल साधना से जुड़ी है ये जगह

पानी में तप करने के कारण कहलाए ‘तलैया बाबा’

डायरेक्टर ने VIDEO शेयर कर दिखाई साधना स्थली

हनुमान अंश को लेकर इन दिनों बाबा नीम करौरी और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में लोगों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ी है. फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी भी बाबा से जुड़े अनदेखे और कम चर्चित स्थानों तक पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में वह गुजरात के वावानिया पहुंचे, जहां बाबा की साधना से जुड़ा एक रहस्यमयी तालाब मौजूद है. विशाल ने इस जगह का VIDEO सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर इस तालाब का बाबा नीम करौरी के जीवन से क्या संबंध है और उन्हें कभी ‘तलैया बाबा’ क्यों कहा जाता था.

बाबा नीम करौरी की जिंदगी से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के बीच गहरी जिज्ञासा पैदा करती हैं. भक्त उन्हें हनुमान जी का अनन्य उपासक मानते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसे कई पड़ाव भी रहे हैं, जिनके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है. अब बाबा के जीवन से जुड़े ऐसे ही एक खास स्थान की झलक सामने आई है. फिल्म ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी उस जगह पहुंचे, जिसे बाबा नीम करौली की शुरुआती साधना से जोड़कर देखा जाता है. डायरेक्टर ने वहां का VIDEO सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

विशाल चतुर्वेदी का यह वीडियो इसलिए खास है, क्योंकि इसमें उस तालाब की झलक दिखाई गई है, जिसके साथ बाबा नीम करौरी के साधना काल की कहानी जुड़ी हुई है. गुजरात के मोरबी जिले के वावानिया में मौजूद इस तालाब को स्थानीय परंपरा में बाबा की साधना स्थली के तौर पर याद किया जाता है. डायरेक्टर के वहां पहुंचने के बाद एक बार फिर यह जगह चर्चा में आ गई है.

बाबा की साधना से जुड़ा है ये तालाब

बाबा नीम करौरी के जीवन से जुड़े उपलब्ध विवरणों में गुजरात के वावानिया का खास उल्लेख मिलता है. बताया जाता है कि बाबा ने यहां साधना का एक दौर बिताया था. इस दौरान वह तालाब के पानी में खड़े होकर राम नाम का जाप और तप करते थे. पानी में लंबे समय तक साधना करने की इसी वजह से स्थानीय लोगों के बीच उनके लिए ‘तलैया बाबा’ नाम प्रचलित हुआ.

तलैया यानी तालाब. बाबा के तालाब के पानी में साधना करने के कारण यह नाम उनकी शुरुआती पहचान से जुड़ गया. बाद में यही संत नीम करौली बाबा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए.

डायरेक्टर ने खुद पहुंचकर दिखाई जगह

हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी बाबा नीम करौली और हनुमान भक्ति से जुड़े विषय पर काम कर रहे हैं. इसी सिलसिले में उनका बाबा से जुड़े स्थानों तक पहुंचना भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. वावानिया पहुंचने के बाद विशाल ने वहां मौजूद तालाब का VIDEO बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया.

डायरेक्टर का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम तौर पर बाबा नीम करौली की चर्चा कैंची धाम और उनके चमत्कारों से जुड़ी कहानियों तक सीमित रहती है. लेकिन उनके जीवन की शुरुआत और साधना से जुड़े गुजरात के इन स्थानों के बारे में अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है.

विशाल चतुर्वेदी ने जिस जगह को अपने कैमरे में कैद किया, वह बाबा के जीवन के उसी शुरुआती अध्याय की याद दिलाती है. VIDEO के जरिए अब बाबा के भक्तों को उस स्थान की झलक देखने का मौका मिला है, जिसे उनके साधना काल से जोड़ा जाता है.

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तलैया बाबा नाम के पीछे क्या कहानी है?

बाबा नीम करौरी को ‘तलैया बाबा’ कहे जाने के पीछे तालाब में की गई उनकी साधना की कहानी बताई जाती है. स्थानीय मान्यताओं और उपलब्ध जीवन-वृत्तांतों के अनुसार, बाबा पानी में खड़े होकर लंबे समय तक साधना करते थे. उनकी इस कठिन साधना को देखकर आसपास के लोगों ने उन्हें तलैया बाबा कहना शुरू किया.यही वजह है कि वावानिया का यह तालाब बाबा के जीवन की सामान्य भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है.

हनुमान अंश के जरिए बाबा की कहानी पर्दे पर

विशाल चतुर्वेदी का वावानिया पहुंचना उनकी फिल्म हनुमान अंश के संदर्भ में भी खास है. बाबा नीम करौरी और हनुमान भक्ति से जुड़े इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही लोगों की दिलचस्पी है. ऐसे में डायरेक्टर का बाबा के जीवन से जुड़े वास्तविक स्थानों तक पहुंचना इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ाता है.

बाबा नीम करौरी के जीवन में साधना, राम नाम और हनुमान भक्ति का विशेष स्थान रहा. उनके जीवन से जुड़े हर स्थान की अपनी एक कहानी है. वावानिया का यह तालाब भी उन्हीं कहानियों में से एक है.

अब विशाल चतुर्वेदी के VIDEO के जरिए यह साधना स्थली एक बार फिर लोगों की नजरों में आई है. जिस संत को आज दुनिया बाबा नीम करौली के नाम से जानती है, उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी था जब तालाब में साधना करने के कारण स्थानीय लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा से तलैया बाबा कहकर पुकारते थे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.