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Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा हर समय कंबल क्यों ओढ़कर रखते थे? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा महाने संतों में से एक हैं और उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है. बाबा ने अपने जीवनकाल में कई ऐसे चमत्कार किए जो कि आज भी लोगों को हैरान करते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: September 2, 2026, 11:36 AM IST
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा हर समय कंबल क्यों ओढ़कर रखते थे? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Neem Karoli Baba

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है और हर तरफ इस फिल्म की चर्चा हैं. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म में बेहद ही शानदार तरीके से नीम करोली बाबा की सादगी, भक्ति, सेवा और चमत्कारों के बारे में दिखाया है. इस फिल्म में नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई बातें दिखाई गई हैं और भक्त भी उनके बारे में अधिक जानने की उत्सुकता जता रहे हैं. उत्तराखंड के कैंची धाम से लेकर वृंदावन तक बाबा से जुड़ी अनेक कथाएं आज भी भक्तों के बीच प्रचलित हैंत्र बाबा की तस्वीरों में अक्सर उन्हें एक कंबल ओढ़े हुए देखा जाता है. यही वजह है कि लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ही क्यों ओढ़ते थे?

कंबल बन गया नीम करोली बाबा की पहचान!

नीम करोली बाबा के सभी फोटो में उन्हें एक चेक वाला कंबल ओढ़े हुए ​देखा जा सकता है. हर तस्वीर में बाबा ने कंबल ओढ़ रखा है जो कि आज बाबा की पहचान बन गया है. इस कंबल से जुड़ी कई मान्यताएं व कथाएं प्रचलित हैं. हालांकि, इन सभी बातों को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता. आइए जानते हैं बाबा के कंबल से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं और इसके पीछे बताई जाने वाली वजहें.

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क्या सिर्फ सर्दी में कंबल ओढ़ते थे बाबा?

नीम करोली बाबा के कंबल को लेकर सबसे सीधी वजह यही मानी जा सकती है कि यह उन्हें ठंड और मौसम से बचाने का साधारण साधन था. बाबा का काफी समय उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में बीता, जहां मौसम ठंडा रहता है. लेकिन भक्तों की मान्यता में बात सिर्फ इतनी नहीं है. उनके अनुसार बाबा के लिए कंबल आराम या फैशन की चीज नहीं, बल्कि सादगी और वैराग्य का प्रतीक था. यही कारण है कि बाबा को गर्मी हो या सर्दी, अक्सर कंबल में ही देखा जाता था. समय के साथ कंबल भी बाबा की पहचान का हिस्सा बन गया और उनके भक्तों के बीच इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व जुड़ता चला गया.

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कंबल से जुड़ी है एक आध्यात्मिक मान्यता

नीम करोली बाबा के भक्तों के बीच यह मान्यता भी प्रचलित है कि बाबा अपने शरीर को लेकर ज्यादा सजग नहीं रहते थे. उनका ध्यान बाहरी रूप या वस्त्रों के बजाय ईश्वर भक्ति और मानव सेवा पर रहता था. कंबल शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त था और बाबा को किसी विशेष वस्त्र या श्रृंगार की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी. इसे उनके त्याग और सादगीपूर्ण जीवन से जोड़कर देखा जाता है.

क्या कंबल में कोई चमत्कारी शक्ति थी?

नीम करोली बाबा के कंबल को लेकर लोगों के बीच यह मान्यता भी प्रचलित है कि बाबा का कंबल कोई साधारण कंबल नहीं था, बल्कि चमत्कारी कंबल था. इस चमत्कारी कंबल के बारे में रिचर्ड एलपर्ट ने अपनी पुस्तक ​’मिरेकल ऑफ लव’ में भी जिक्र किया है. इस पुस्तक में बाबा के चमत्कारी कंबल से जुड़ी एक कहानी बताई गई है जिसके अनुसार एक बार नीम करोली बाबा फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे जो कि उनके परम भक्त थे. बाबा ने दंपति से कहा कि आज रात मैं यही रुकने वाला हूं. यह सुनकर दंपति बहुत खुश हुए लेकिन साथ ही परेशान भी हुए. बुजुर्ग दंपति सोचने लगे कि हम गरीब लोग आखिर बाबा का सत्कार कैसे करेंगे. फिर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बाबा का खूब आदर-सत्कार किया और भोजन भी कराया. इसके बाद सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया.

दंपति भी बाबा की चारपाई के पास ही नीचे बिस्तर करके सो गए. रात को दंपति को कराहने की आवाज आने लगे दोनों ने उठकर देखा तो बाबा कंबल ओढ़कर इस तरह कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो. दंपति देखकर परेशान हो गए और रातभर जागकर गुजारी. सुबह उठकर बाबा ने कंबल लपेट कर दंपति को दिया और कहा इस कंबल को खोले बिना ही गंगा में प्रवाहित कर देना. जब दंपति उस कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे तो अचानक कंबल का वजन इतना भारी हो गया जैसे कि उसमें भारी लोहा रखा हो. लेकिन बाबा ने कंबल खोलने के लिए मना किया था इसलिए दंपति से चुपचापस उसे प्रवाहित कर दिया. इस घटना के करीब एक महीने बाद दंपति का इकलोता बेटा घर आया.

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उनका बेटा​ ब्रिटिश फौज में सैनिक था और विश्वयुद्ध के दौरान वह सेना में लड़ाई कर रहा था. बुजुर्ग दंपति हमेशा अपने बेटे की चिंता में रहते थे और जब वह घर आया तो उसे देखकर दोनों बेहद खुश हुए. बेटे ने माता-पिता को बताया कि लगभग एक महीने पहले युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए और अकेला वह बच गया. बेटे ने बताया कि जब दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे तो मुझे एक भी गोली नहीं लगी. तभी दंपति को याद आया कि एक महीने पहले नीम करोली बाबा उनके घर आए थे और रात में कंबल ओढ़कर कराह रहे थे. दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि बाबा ने अपने चमत्कार से उनके बेटे की जान बचाई. कहते हैं कि तभी से लोग बाबा को कंबल चढ़ाने लगे और कहते हैं कि इससे लोगों के सभी दुख व संकट मिट जाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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