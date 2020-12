नई दिल्ली: साल 2020 खत्म होने वाला है और लोग नए साल 2021 के स्वागत की तैयाारियों में लग गए है. साल 2020 में लोगों के लिए काफी खराब बिता जिसके चलते लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका नया साल अच्छा बीतेगा. कोविड 19 के कारण लोगों को इस साल कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. इन सभी परेशानियों के बीच आपको बता दें कि इस बार नए साल पर बेहद की शुभ योग बनने जा रहा है. Also Read - हिमाचल में पांच जनवरी तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू, शिमला में नववर्ष का जश्न मनाने की अनुमति नहीं

बनेंगे कई विशेष योग Also Read - Shubh Vivah Muhurat 2021: जनवरी में सबसे कम, मई में सबसे अधिक, जानें 2021 में विवाह के शुभ मुहूर्त

नया साल 31 दिसंबर 2020 को 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा. इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. नए साल पर चंद्रमा मिथुन राशि जबकि सूर्य धनु राशि में बैठेंगे. आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत पुष्य महायोग से होगी. आपको बता दें कि पुष्य नक्षत्र एक शुभ तारा होता है. नए साल की शुरुआत इसी पुष्य योग से होगी जो काफी शुभ बताया जा रहा है. गुरु पुष्य योग 31 दिसंबर शाम 7 बजकर 49 मिनट से 1 जनवरी सूर्योदय तक रहेगा . इसके अलावा नए साल पर शाम के समय सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. यह योग 31 दिसंबर को सूर्योदय से 1 जनवरी के सूर्योदय तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग को काफी काफी अच्छा माना जाता है. इस दिन कोई भी कार्य करने से उसके परिणाम काफी अच्छे मिलते हैं. Also Read - Covid19 Second Wave in Mumbai: मुंबई में न्यू ईयर तक आ सकती है कोविड-19 की दूसरी लहर, लग सकती हैं ये पाबंदियां

नए साल के दिन करें ये काम

ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग 1 जनवरी को खास कार्यों की शुरुआत करें. इस ददिन प्रात काल जल्दी उठकर स्नान करें और बड़ों का आशीर्वाद लें. इस दिन अपने से बड़ों का सम्मान करें और किसी को भी कड़वे बोल या लड़ाई- झगड़ा ना करें.