New Year 2022 Upay: साल 2021 का आखिरी महीना चल रहा है और नया साल (Naye Saal Ke Upay)दस्तक देने को तैयार है. साल 2021 काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. कोरोना के चलते इस दौरान लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. वहीं, कुछ लोगों को इस दौरान अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा. ऐसे में आने वाले नए साल 2022 (New Year 2022) से उम्मीद की जा रही है कि यह अच्छा बीते और लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आए. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपका आने वाला साल काफी अच्छा बीतेगा. आज हम आपको पर्स से जुड़े कुछ उपायों (New Year Upay) के बारे में बताने जा रहे हैं. इसके लिए आपको नए साल से पहले दिन अपने पर्स में कुछ चीजें रखनी है. जिससे पूरे साल आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में-

पीपल का पत्ता- नए साल से एक दिन पहले पीपल के पत्ते को किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने पर्स में रख दें. इससे पूरे साल आपको कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा. पीपल में सभी देवी-देवताओं का वास होता है साथ ही माता लक्ष्मी भी पीपल के पत्ते में वास करती हैं.

चावल- नए साल से एक दिन पहले चावल के दानों को अपने पर्स में रखने से पूरे साल आपके धन में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी. माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और पूरे साल आपके घर में जमकर पैसों की बारिश हो सकती है और आपके घर से गरीबी दूर चली जाएगी.

कौड़ियां- नए साल से पहले दिन पर्स में सी सैल और कौड़ी जरूर रखें, दरअसल कौड़ियों को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है. इसके अलावा भी कौड़ियों को तिजोरी में रखने से लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है.

कमल के बीज- नए साल से पहले दिन पर्स में किसी लाल कपड़े में कमल के बीजों को रखना चाहिए. इन्हें पर्स में रखना बेहद शुभ माना जाता है. धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं. इसलिए पर्स में कमल के बीज को रखने से आपके पर्स में धन आपके पास काफी समय तक टिकता है.