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Nick Jonas Red Kalava Hindu Sacred Thread Spiritual Meaning

kalava significance in hinduism: निक जोनस के हाथ में दिखा लाल कलावा, दुनिया पूछ रही सवाल… आखिर हिंदू धर्म में इसका क्या है महत्व?

निक जोनस के हाथ में दिखा कलावा, क्यों होने लगी चर्चा

What is kalwa: हाल ही में हॉलीवुड सिंगर और अभिनेता निक जोनस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं. इन तस्वीरों में उनके हाथ में लाल रंग का कलावा (मौली) बंधा नजर आया. इसके बाद इंटरनेट पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई. कई विदेशी यूजर्स सोशल मीडिया पर सवाल पूछने लगे “What is that red thread on Nick Jonas’s wrist?” यानी आखिर ये लाल धागा क्या है और इसका महत्व क्या है? भारतीय संस्कृति से जुड़ा यह छोटा सा प्रतीक अचानक वैश्विक चर्चा का विषय बन गया.

क्या होता है कलावा या मौली?

हिंदू धर्म में पूजा, यज्ञ, व्रत और अन्य शुभ कार्यों के दौरान कलाई पर जो लाल या लाल-पीला धागा बांधा जाता है, उसे कलावा या मौली कहा जाता है. धार्मिक ग्रंथों में इसे रक्षा सूत्र भी कहा गया है. पूजा के समय पुरोहित या परिवार के बड़े सदस्य इसे मंत्रों के साथ बांधते हैं. यह धागा व्यक्ति की रक्षा, शुभता और मंगल की कामना का प्रतीक माना जाता है.

पुराणों में भी मिलता है कलावा का उल्लेख

पौराणिक कथाओं में कलावा की परंपरा का जिक्र मिलता है. मान्यता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं के राजा इंद्र को असुरों के साथ युद्ध से पहले एक पवित्र धागा बांधा था.से विजय और रक्षा का प्रतीक माना गया. बाद में यही परंपरा आगे बढ़ते-बढ़ते धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई.

रंगों में छिपा है प्रतीकात्मक अर्थ

कलावा आमतौर पर लाल या लाल-पीले रंग का होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शक्ति और साहस, पीला रंग समृद्धि और ज्ञान तथा कई जगहों पर हरा रंग संतुलन और विकास का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इसे बांधना केवल परंपरा नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा का संकेत भी माना जाता है.

कलावा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है

आध्यात्मिक दृष्टि से कलावा को संकल्प और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है. जब ये धागा कलाई में बांधा जाता है तो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए संकल्प लेता है कि वह अपने कर्मों में धर्म, संयम और सदाचार का पालन करेगा. कुछ विद्वान इसे शरीर की ऊर्जा के संतुलन से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कलाई शरीर के महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदुओं में से एक मानी जाती है.

कलावा बांधने के पारंपरिक नियम

धार्मिक परंपराओं के अनुसार कलावा बांधने के भी कुछ नियम बताए गए हैं. सामान्यतः पुरुष और अविवाहित लड़कियों के दाहिने हाथ में, जबकि विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में इसे बांधा जाता है. पूजा के समय इसे मंत्रों के साथ बांधा जाता है और इसे तब तक पहना जाता है जब तक यह स्वयं टूटकर गिर न जाए.

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क्यों बन गया यह छोटा धागा दुनिया भर में चर्चा का विषय

आज भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराएं दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. यही वजह है कि जब निक जोनस के हाथ में कलावा नजर आया तो लोगों के मन में इसके अर्थ को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे Indian sacred thread कहकर इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी खोजने लगे.

दरअसल हिंदू परंपरा में कलावा केवल एक धागा नहीं बल्कि आस्था, संकल्प, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिसे सदियों से धार्मिक अनुष्ठानों में बांधा जाता रहा है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.