बीमारी-बुरी नजर से छुटकारा चाहते हैं तो नींबू और लौंग का करें इस्तेमाल, पैसों की भी समस्या होगी दूर

lemon and clove totka in hindi: यदि आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो लौंग व नींबू के इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में....

lemon and clove totka in hindi: अक्सर आपने कुछ लोगों को नींबू और लौंग का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा. ऐसे में बता दें कि नींबू और लौंग के कुछ टोटकों को अपनाकर आप जीवन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं. ऐसे में पता होना चाहिए कि आप कैसे लौंग और नींबू का इस्तेमाल कई समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि कैसे नींबू और लौंग (Clove and Lemon ke upay) के कौन-से उपाय आपका जीवन की परेशानियां दूर कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

नींबू और लौंग के टोटके

यदि आप किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में हनुमान मंदिर में जाकर आप चार लौंग को नींबू के ऊपर लगाएं. अब आप हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से बिगड़ते काम बनने लगेंगे. यदि आप बुरी नजर को उतारना चाहते हैं तो ऐसे में आप सिर से लेकर पैर तक 7 बार नींबू को उतारें. ऐसा करने से बुरी नजर उतर सकती है. यदि आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप घर में नींबू का पेड़ लगाएं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है. यदि आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सिर के ऊपर से 7 बार नींबू उतारें. और फिर नींबू को चौराहे पर रख दें. ऐसा करने से समस्या दूर हो सकती है. यदि आप घर से बरी नजर को दूर करना चाहते हैं तो व्यापार से बुरी नजर हटाना चाहते हैं तो ऐसे में नींबू और मिर्च को लटकाएं. इसका तीखा स्वाद बुरी नजर को दूर कर सकते है.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.