Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बन रहे हैं 4 शुभ संयोग...इस मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा पुण्य फल, नोट करें पारण का समय

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है. साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इन सब में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक जल भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, तो उसे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख लेना चाहिए. इस एक व्रत को विधि-विधान व नियमानुसार करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है. आइए पंडित निरंजन जी से जानते हैं इस साल कब है निर्जला एकादशी व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय.
बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 24 जून 2026 को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जून 2026 को रात 8 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा.
वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है और इस दिन एक या दो नहीं, बल्कि चार ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो कि व्रत के महत्व को बढ़ा देते हैं. पंचांग अनुसार 25 जून को शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है. सुबह 5 बजकर 25 मिनट से रवि योग बनेगा और शाम 4 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. वहीं सुबह 10 बजकर 54 मिनट से शिव योग रहेगा. इसके अलावा सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि 26 जून को सुबह 11 बजकर 36 मिनट तक रहेगा.
निर्जला एकादशी के दिन बन रहा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संयोग है कि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. वहीं एकादशी व्रत के दिन भी विष्णु जी की उपासना की जाती है. ऐसे में गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का संयोग बेहद ही शुभ है और इस दिन व्रत रखने व पूजा करने से जातक को पुण्य फल की प्राप्ति होगी.
वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं लेकिन इसके साथ इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा. जो कि सुबह 7 बजकर 8 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि भद्रा होने की वजह से निर्जला एकादशी का पूजन कर सकेंगे या नहीं? तो पंडित निरंजन जी का कहना है कि 25 जून को भद्रा पाताल में रहेगी और इसलिए बिना किसी विघ्न या बाधा से निर्जला एकादशी व्रत का पूजन किया जा सकता है.
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निर्जला एकादशी के दिन सुबह 4 बजकर 5 मिनट से लेकर सुबह 4 बजकी 45 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद सुबह 11 बजकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस दिन सुबह 5 बजकर 25 मिनट से 7 बजकर 10 मिनट तक शुभ-उत्तम मुहूर्त बन रहा है.
बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है. ऐसे में 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा और 26 जून 2026 को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट रहेगा.
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