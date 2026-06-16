Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बन रहे हैं 4 शुभ संयोग...इस मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा पुण्य फल, नोट करें पारण का समय

Nirjala Ekadashi 2026: साल की सभी 24 एकादशी तिथियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी होती है. कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/nirjala-ekadashi-2026-date-shubh-muhurat-paran-time-is-muhurat-mein-puja-karne-se-milega-punya-8447890/ Copy

Nirjala Ekadashi 2026

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है. साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इन सब में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक जल भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, तो उसे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख लेना चाहिए. इस एक व्रत को विधि-विधान व नियमानुसार करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है. आइए पंडित निरंजन जी से जानते हैं इस साल कब है निर्जला एकादशी व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय.

निर्जला एकादशी 2026 कब है?

बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 24 जून 2026 को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जून 2026 को रात 8 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा.

4 शुभ योगों में मनाई जाएगी निर्जला एकादशी!

वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है और इस दिन एक या दो नहीं, बल्कि चार ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो कि व्रत के महत्व को बढ़ा देते हैं. पंचांग अनुसार 25 जून को शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है. सुबह 5 बजकर 25 मिनट से रवि योग बनेगा और शाम 4 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. वहीं सुबह 10 बजकर 54 मिनट से शिव योग रहेगा. इसके अलावा सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि 26 जून को सुबह 11 बजकर 36 मिनट तक रहेगा.

निर्जला एकादशी के दिन बन रहा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संयोग है कि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. वहीं एकादशी व्रत के दिन भी विष्णु जी की उपासना की जाती है. ऐसे में गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का संयोग बेहद ही शुभ है और इस दिन व्रत रखने व पूजा करने से जातक को पुण्य फल की प्राप्ति होगी.

निर्जला एकादशी पर रहेगा भद्रा का साया

वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं लेकिन इसके साथ इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा. जो कि सुबह 7 बजकर 8 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि भद्रा होने की वजह से निर्जला एकादशी का पूजन कर सकेंगे या नहीं? तो पंडित निरंजन जी का कहना है कि 25 जून को भद्रा पाताल में रहेगी और इसलिए बिना किसी विघ्न या बाधा से निर्जला एकादशी व्रत का पूजन किया जा सकता है.

और पढ़ें: Mangal Gochar 2026: मंगल देव की बदली चाल से मिथुन समेत इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हर कदम रखना होगा संभलकर

निर्जला एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

निर्जला एकादशी के दिन सुबह 4 बजकर 5 मिनट से लेकर सुबह 4 बजकी 45 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद सुबह 11 बजकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस दिन सुबह 5 बजकर 25 मिनट से 7 बजकर 10 मिनट तक शुभ-उत्तम मुहूर्त बन रहा है.

निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय

बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी ति​थि के दिन किया जाता है. ऐसे में 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा और 26 जून 2026 को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.