Nirjala Ekadashi 2026: 25 जून को है साल की सबसे कठिन एकादशी, एक दिन का यह कठिन व्रत बदल सकता है किस्मत! जानें क्या कहते हैं शास्त्र?

Nirjala Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा और हिंदू धर्म ग्रंथों में इस एकादशी का खास महत्व माना गया है. इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को न केवल सभी पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत में जल ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है और इसलिए इसे सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है. निर्जला एकादशी के दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व होता है और इस दिन व्रत रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है.
निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है. पंचांग के अनुसार यह तिथि 24 जून को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और रात 8 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी का व्रत 25 जून 206 को रखा जाएगा. एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है और इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून को किया जाएगा. पारण का शुभ समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा.
सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है क्योंकि इस व्रत पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता. जातक व्रत का संकल्प लेने के बाद निर्जला उपवास रखते हैं और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं. इस दिन पानी के दान का खास महत्व होता है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को मटका, छाता, जल, शरबत का दान जरूर करना चाहिए. इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की हमेशा कृपा बनी रहती है.
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अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का पूजन करें. इससे जीवन में सुख-समृद्धि व धन-धान्य की वृद्धि होती है. इस दिन केले के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए. कहते हैं कि केले के वृक्ष में विष्णु जी का वास होता है और एकादशी के दिन केले के वृक्ष का पूजन करने व जल अर्पित करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है.
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