Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बन रहा शक्तिशाली लक्ष्मी नारायण योग...मालामाल होंगे ये राशियां, खुलेंगे तरक्की के द्वार

Nirjala Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार के इस साल निर्जला एकादशी का 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. इस दिन ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है. जो कि कुछ राशियों के लिए चमत्कारी साबित होगा.

Written by: Renu Yadav
Published: June 17, 2026, 12:24 PM IST
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बन रहा शक्तिशाली लक्ष्मी नारायण योग...मालामाल होंगे ये राशियां, खुलेंगे तरक्की के द्वार
Lakshami Narayan Yog 2026
  • 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत
  • निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले जातक नहीं करते जल का सेवन
  • निर्जला एकादशी पर बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग
  • कुछ राशियों के लिए चमत्कारी होगा यह अद्भुत योग

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रतों में ‘निर्जला एकादशी’ को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रत माना गया है. इस व्रत में जल का सेवन करना भी वर्जित माना गया है और इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं. इस साल निर्जला एकादशी बेहद असाधारण और मंगलकारी होने जा रही है क्योंकि इस बार ग्रहों के विशेष गोचर से आकाश मंडल में बेहद शुभ और शक्तिशाली ‘लक्ष्मी नारायण योग’ का निर्माण हो रहा है. इस साल निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब बुध और शुक्र कुंडली में युति बनाते हैं तब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है. इस दुर्लभ संयोग के प्रभाव से कुछ विशेष राशियों पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसने वाली है. इन भाग्यशाली राशियों के जीवन से न सिर्फ आर्थिक तंगी दूर होगी, बल्कि तरक्की के बंद दरवाजे भी हमेशा के लिए खुल जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस महायोग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और किसे मिलने वाला है बंपर धन लाभ.

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1. मिथुन राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार​ निर्जला एकादशी के दिन बन रहा लक्ष्मी नारायण योग मिथुन राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा. इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा. जीवन में आ रही बाधाएं खत्म होंगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

2. कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए भी लक्ष्मी नारायण योग गेम चेंजर साबित होगा. इस राशि के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी. करियर के क्षेत्र में आ रही अड़चनें दूर होंगी और सफलता हासिल होगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा और अविवाहित लोगों का रिश्ता तय हो सकता है.

3. कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के जीवन में लक्ष्मी नारायण योग सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. इस राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे. जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको मनचाही नौकरी मिल सकती है. परिवार में खुशियां दस्तक देंगी और शुभ कार्य होंगे.

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4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए निर्जला एकादशी का दिन बेहद ही खास होने वाला है. इस दिन बन रहे लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव इस राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है. बिजनेस कर रहे लोगों को मुनाफे की डील मिल सकती है और करियर तेजी से आगे बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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