Nirjala Ekadashi 2026 Paran Time: निर्जला एकादशी के व्रत ही नहीं पारण के भी हैं कठिन नियम! जानें कब और कैसे खोलें व्रत

Nirjala Ekadashi 2026 Paran: सनातन धर्म में साल भर की सभी 24 एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की ‘निर्जला एकादशी’ (भीमसेनी एकादशी) को सबसे श्रेष्ठ और कठिन माना गया है. मान्यता है कि जो व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियां नहीं कर पाता, वह यदि केवल निर्जला एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रख ले, तो उसे समस्त एकादशियों का पुण्य मिल जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं? जितना कठिन इस व्रत को रखना है, शास्त्रों में इसके पारण यानि व्रत खोलने के नियम भी उतने ही कड़े बताए गए हैं. पद्म पुराण के अनुसार, अगर पारण में छोटी सी भी चूक हो जाए, तो 24 घंटे की कठिन तपस्या निष्फल हो सकती है.
आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार व्रत खोलने की सही विधि क्या है, किस चीज को खाकर व्रत खोलना अनिवार्य है और इस बार पारण का सटीक समय क्या है.
पंचांग के अनुसार, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जा रहा है. शास्त्रों के नियम के मुताबिक, इसका पारण अगले दिन यानी 26 जून, शुक्रवार द्वादशी तिथि को किया जाएगा.
पारण की तारीख: 26 जून 2026, दिन शुक्रवार
पारण का शुभ समय: सुबह 05:25 बजे से लेकर सुबह 08:13 बजे तक
कुल समय अवधि: 2 घंटे 48 मिनट
स्कंद पुराण के अनुसार, द्वादशी तिथि के शुरूआती एक-चौथाई समय को ‘हरि वासर’ कहा जाता है, जिसमें व्रत खोलना पूरी तरह वर्जित है. इस बार हरि वासर की अवधि 25 जून की रात को ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 26 जून को सुबह सूर्योदय के बाद 05:25 से 08:13 के बीच पारण करना सर्वथा शुद्ध और शास्त्र सम्मत है.
विष्णु पुराण और हरिभक्ति विलास जैसे ग्रंथों में एकादशी व्रत के पारण के लिए बेहद कड़े और स्पष्ट नियम दिए गए हैं. शास्त्रों के अनुसार व्रती को निम्नलिखित क्रम में ही व्रत खोलना चाहिए.
तुलसी दल और जल से शुरुआत: शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणामृत या तुलसी के पत्ते को मुंह में डालकर और जल की कुछ बूंदें ग्रहण करके ही करना चाहिए. चूंकि निर्जला एकादशी पूरी तरह निराहार और निर्जला होती है, इसलिए सीधे भारी भोजन करने की बजाय तुलसी और जल से शरीर को शुद्ध किया जाता है.
द्वादशी को चावल खाना क्यों है जरूरी?: यह सबसे बड़ा शास्त्रीय फैक्ट है. शास्त्रों का नियम है कि एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि इस दिन चावल में ‘अशुद्धि’ का वास माना जाता है. लेकिन द्वादशी पारण के दिन के भोजन में चावल का शामिल होना अनिवार्य है. शास्त्रों के अनुसार, द्वादशी को सात्विक रूप से पकाए गए चावल को खाकर ही एकादशी व्रत पूर्ण और संपन्न माना जाता है.
मौसमी फल या पंचामृत: यदि कोई व्रती सीधे अन्न नहीं खाना चाहता, तो वह भगवान विष्णु को अर्पित किए गए पंचामृत या ऋतु फल जैसे केला या खरबूजा से भी पारण कर सकता है.
पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के पारण को लेकर एक निश्चित क्रम बताया गया है, जिसका पालन हर व्रती को करना चाहिए.
द्वादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें. साफ या पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं. उन्हें पीले फूल, फल और भोग अर्पित करें.
निर्जला एकादशी के पारण का सबसे कड़ा नियम दान का है. व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप जल से भरे मिट्टी के घड़े पर खरबूजा, आम, पंखा और दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करते हैं. शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास में जल दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है.
दान का संकल्प लेने के बाद, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, भगवान को अर्पित तुलसी दल और जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलें.
व्रत खोलने के बाद ही परिवार के साथ भोजन करें. ध्यान रहे कि द्वादशी का भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से चावल शामिल हो. इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज या तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल न करें.
शास्त्रों में द्वादशी के दिन कुछ चीजों को पूरी तरह वर्जित किया गया है, जिन्हें करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है.
कांस्य पात्र का निषेध: शास्त्रों के अनुसार, द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन करके पारण नहीं करना चाहिए. भोजन के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग ही श्रेष्ठ है.
वर्जित सब्जियां और दालें: पारण के दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन और साग खाना शास्त्रों में मना किया गया है. इस दिन मूंग की सादा दाल या लौकी की सब्जी खाना शुभ होता है.
बासी अन्न का त्याग: पारण के दिन दुबारा गर्म किया हुआ या बासी भोजन नहीं करना चाहिए. व्रती के लिए ताजा भोजन ही बनना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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