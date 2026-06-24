Nirjala Ekadashi Vrat Katha: एक साथ मिलेगा 24 एकादशी व्रत का फल, पूजा के बाद जरूर पढ़ें निर्जला एकादशी व्रत कथा

Nirjala Ekadashi 2026: धार्मिक दृष्टिकोण से निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है. इस एक व्रत को रखने से जातक को सालभर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 24, 2026, 5:33 PM IST
Nirjala Ekadashi Vrat Katha: एक साथ मिलेगा 24 एकादशी व्रत का फल, पूजा के बाद जरूर पढ़ें निर्जला एकादशी व्रत कथा
Nirjala Ekadashi Vrat Katha
  • सबसे कठिन व्रत में से एक है निर्जला एकादशी
  • निर्जला एकादशी के दिन होती है भगवान विष्णु की पूजा
  • 24 एकादशी का फल देती है अकेली निर्जला एकादशी

Nirjala Ekadashi 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी कहा जाता है. इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार के दिन रखा जाएगा. हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और इसे साल की सबसे कठिन एकादशी भी कहते हैं. क्योंकि इस दिन जातक अन्न ही नहीं, बल्कि जल भी ग्रहण नहीं करते. धार्मिक मान्यताओं अनुसार यदि आप साल भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो मात्र निर्जला एकादशी का एक व्रत रखने से ही आपको सभी एकादशियों के पुण्य का फल एक साथ मिल जाता है.

निर्जला एकादशी पर व्रत कथा का महत्व

निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और विधि-विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ते हैं. कहते हैं कि बिना व्रत कथा पढ़ें यह व्रत अधूरा माना जाता है. इसलिए यदि आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य पढ़ें व सुनें. तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा.

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निर्जला एकादशी व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीम ने वेदव्यास जी कहा कि माता कुंती समेत मेरे सभी भाई सालभर में आने वाली भाई एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी यह व्रत रखने के लिए कहते हैं. भीम ने कहा कि गुरुदेव मेरे लिए व्रत रखना मुश्किल है क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता. भीम ने वेद व्यास जी से कहा मैं एकादशी के​ दिन दान, पूजा, पाठ, धर्म-अनुष्ठान सब कुछ करता हूं लेकिन भूखा नहीं रह सकता, इसलिए चाहकर भी व्रत नहीं रख पाता. यह सुनकर वेद व्यास जी ने भीम से कहा कि तुम प्रत्येक माह आने वाली एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो. तब भीम ने हर महीने यह व्रत रखना कठिन है, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मुझे एकादशी व्रत का फल मिले.

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तब भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि आप किसी ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो और सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो. यह सुनकर वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं. वेद व्यास जी ने कहा कि इस दिन व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है. इस दिन आचमन करने की अनुमति और स्नान करने की अनुमति है. व्रत के दौरान भोजन और पानी दोनों पीना मना है. सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं पी सकते. ऐसा करने से 1 साल की एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है. वेदव्यास जी के कहेनुसार भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखना आरंभ किया, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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