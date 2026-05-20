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Nirjala Ekadashi Vrat 2026: कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें इसका महत्व
Nirjala Ekadashi Vrat 2026: वैसे तो साल की सभी एकादशी तिथियां बहुत ही शुभ होती हैं लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से 24 एकादशियों का फल मिलता है.
Nirjala Ekadashi Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में. एकादशी व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता है कि यदि श्रद्धाभाव से एकादशी व्रत रखा जाए तो जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. वैसे तो 24 एकादशी व्रत रखना शुभ माना गया है लेकिन अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत अवश्य रखें, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है. आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत?
निर्जला एकादशी 2026 कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 25 जून को रात 8 बजकर 9 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा. इस व्रत का पारण 26 जून को किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर 8 बजकर 13 मिनट तक होगा.
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निर्जला एकादशी का महत्व
निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ व फलदायी माना गया हे और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है. इस दिन निर्जला उपवास किया जाता है यानि जातक अन्न, फल व जल भी ग्रहण नहीं करते. मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को रखने से जातकों के सभी पाप मिट जाते हैं. यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है और श्रीहरि के चरणों में बैकुंठ धाम ले जाता है.
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निर्जला एकादशी के दिन ऐसे करें पूजा
निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है और भगवान विष्णु की पूजा में भी पीले फूल उपयोग करने चाहिए. निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें. इसके बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें और उन्हें हल्दी व सिंदूर का तिलक लगाएं. फिर फल, फूल व मिष्ठान अर्पित करें. लेकिन तुलसी दल के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है इसलिए तुलसी दल जरूर अर्पित करें. फिर घी की दीपक जलाएं, व्रत कथा पढ़ें और आरती करें. इस दिन जल से भरा कलश, छाता व फल अर्पित करना शुभ माना गया है. दिनभर निर्जला व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.