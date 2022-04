Numerological Prediction as Per Your Birthdate: हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत हो चुकी है. हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है. इस साल हिंदू नववर्ष (Hindu Nav Varsh 2079) की शुरुआत 02 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि से हुआ है. हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत भी कहते हैं. ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह, इस साल विक्रम संवत नया साल भी शनिवार को पड़ा. शनिवार ऐसा दिन है जिस पर अंक 8 (शनि) का प्रभाव होता है. इस वर्ष के अधिकांश भाग के लिए शनि अपनी राशि में रहेगा और यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने कार्यों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा और वर्ष आगे बढ़ने पर लाभ प्राप्त करेगा.Also Read - ज्‍योतिषि‍यों ने की भविष्‍यवाणी, करण कुंद्रा और तेजस्‍वी प्रकाश के बीच आ सकता है कोई तीसरा व्‍यक्‍ति‍, क्‍या हो पाएगी शादी

‘देश में अगले 12 महीनों के लिए सामान्य भविष्यवाणियां’

साल के अंत में केंद्रीय मंत्री और विशेष रूप से पीएम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल असर पड़ने की आशंका है.

जनता को अपने गुस्से और भावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है और अफवाहों का शिकार नहीं होना होगा.

बाढ़, वायु प्रदूषण, भूकंप, आतंकी हमलों की अनदेखी शैली और हंगामे कानून, प्रवर्तन एजेंसियों को शीर्ष पर रखेंगे.

दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी राज्यों को बाढ़ या तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ सकता है.

जन्मतिथि या भाग्यांक के अनुसार ज्योतिषीय भविष्यवाणी

आपका लकी नंबर या भाग्यांक क्या होगा? इसके लिए हमें जन्मतिथि के सभी अक्षरों को जोड़ना होगा. उदाहरण के लिए अगर आपका जन्मतिथि 2 अप्रैल 2022 है तो आपका लकी नंबर 3 होगा. इसे ऐसे समझिये (2+4+2+0+2+2=12, 1+2= 3) Also Read - Numerological Prediction For 2022: साल 2022 में बन रहा है घर खरीदने का योग, जानिये शुभ तारीखें

नंबर-1: अगर आपका लकी नंबर-1 है तो इस साल आपके योग में अपने खुद का घर होने की संभावना है. इसके साथ-साथ आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार मिलेगा. परिवार के साथ छुट्टी बिताने की भी उम्मीद है. आमदनी में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें.

संक्षेप में कहें तो यह साल खुद के प्रयासों से लाभ उठाने और उनसे लाभ प्राप्त करने का है.