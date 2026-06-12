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Numerology: कुबेर की चाबी हैं ये 3 नंबर्स! जानिए क्या आपके बैंक अकाउंट का टोटल भी यही है?

Numerology: क्या आपके बैंक खाते में छिपी है कुबेर की चाबी? अंकशास्त्र के अनुसार, ये 3 जादुई नंबर्स पैसों को चुंबक की तरह खींचते हैं. जानिए क्या आपके बैंक अकाउंट का टोटल भी यही है. 1 मिनट में करें खुद चेक.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 12, 2026, 10:45 PM IST
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Numerology: क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक खास किस्म की एनर्जी भी छिपी होती है? बहुत से लोग मानते हैं कि दिन-रात की कड़ी मेहनत और सही रणनीति के बाद भी अगर जेब खाली रहती है, तो कहीं न कहीं अंकों का खेल गड़बड़ है.

अंकशास्त्र (Numerology) में कुछ ऐसे विशेष अंक होते हैं जिन्हें ‘मनी मैग्नेट’ यानी पैसे को खींचने वाला चुंबक माना जाता है. अगर इन नंबरों का कनेक्शन आपके बैंक खाते से हो जाए, तो इसे साक्षात ‘कुबेर की चाबी’ कहा जाता है. आइए आज ही अपना बैंक अकाउंट नंबर चेक करते हैं और जानते हैं कि क्या आपकी किस्मत का ताला भी इन 3 नंबरों से खुलने वाला है.

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सबसे पहले 1 मिनट में निकालें अपना ‘अकाउंट टोटल’

अपना स्मार्टफोन उठाइए, बैंकिंग ऐप खोलिए और अपने अकाउंट नंबर के सभी अंकों को आपस में जोड़ लीजिए.

मान लीजिए आपका अकाउंट नंबर 50140230 है.

इसे इस तरह जोड़ें: 5 + 0 + 1 + 4 + 0 + 2 + 3 + 0 = 15

अब इसे दोबारा जोड़कर सिंगल डिजिट (एक अंक) में लाएं: 1 + 5 = 6

यानी आपके बैंक अकाउंट का न्यूमरोलॉजी टोटल नंबर हुआ 6.

अब ध्यान से देखिए, क्या आपका टोटल भी इन 3 चमत्कारी नंबरों में से एक है?

ये हैं वो 3 नंबर्स, जो आपके अकाउंट को बना सकते हैं ‘कुबेर का खजाना’

  1. नंबर 1 (सूर्य का अंक) – लीडरशिप, पावर और अटूट पैसा

अगर आपके बैंक अकाउंट का कुल जोड़ 1 आता है जैसे 10, 19, 28, 37 या 46 का जोड़, तो आपका अकाउंट सूर्य देव की ऊर्जा से संचालित है.

चमत्कार: न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को सफलता और ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है. इस अकाउंट में आने वाला पैसा आपको समाज में मान-सम्मान और पावर दिलाता है. अगर आप अपना कोई स्टार्टअप चला रहे हैं या किसी बड़े पद पर हैं, तो इस नंबर का अकाउंट आपकी वेल्थ को लगातार बढ़ाता रहता है और आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता.

  1. नंबर 5 (बुध का अंक) – सबसे बड़ा ‘मनी मेकिंग’ नंबर

अगर आपके अकाउंट का कुल जोड़ 5 आता है जैसे 14, 23, 32, 41 या 50 का जोड़, तो खुश हो जाइए. इसके स्वामी बुद्धि और व्यापार के देवता ‘बुध’ हैं.

चमत्कार-नंबर 5 को अंकशास्त्र का सबसे संतुलित और ‘कैश-फ्लो’ का नंबर माना जाता है. इस अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें कभी पैसों की तंगी नहीं होती. अगर किसी वजह से बड़ा खर्च हो भी जाए, तो कहीं न कहीं से नया रास्ता बनकर पैसा वापस आ जाता है. बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और फ्रीलांसर्स के लिए यह नंबर साक्षात कुबेर की कृपा जैसा है.

  1. नंबर 6 (शुक्र का अंक) – लग्जरी, सुख-समृद्धि और ऐशो-आराम

अगर आपके अकाउंट का कुल जोड़ 6 आता है जैसे 15, 24, 33, 42 या 51 का जोड़, तो इसका सीधा संबंध धन-दौलत और वैभव के देवता ‘शुक्र’ से है.

चमत्कार: नंबर 6 लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रतिनिधित्व करता है. इस अकाउंट का पैसा सिर्फ बैंक में सड़ता नहीं है, बल्कि यह आपको गाड़ियां, आलीशान घर और सुख-सुविधाएं खरीदने में मदद करता है. इस टोटल वाले अकाउंट में रखा धन निवेश (Investment) के माध्यम से भी लगातार दोगुना होता रहता है.

महा-उपाय: अगर आपका नंबर यह नहीं है, तो क्या कुबेर की चाबी मिल सकती है?

बिल्कुल मिल सकती है. अगर आपके अकाउंट का जोड़ 4, 7 या 8 जैसे संघर्ष वाले अंकों पर आ रहा है, तो नया अकाउंट खुलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप एक छोटा सा स्मार्ट हैक अपना सकते हैं:

बैलेंस मेंटेनेंस ट्रिक: अपने अकाउंट के टोटल को बदलने के लिए उसमें रखे जाने वाले मिनिमम बैलेंस का सहारा लें. मान लीजिए आपके अकाउंट का पुराना टोटल 4 है, तो अपने अकाउंट में हमेशा कम से कम ₹1000 का बैलेंस मेंटेन रखें. 1 + 0 + 0 + 0 = 1. अब ये दोनों अंक मिलकर आपके अकाउंट की पूरी एनर्जी को पॉज़िटिव वाइब्स में बदल देंगे. बताइए, आपके बैंक अकाउंट का टोटल क्या निकला? क्या आपके पास भी है कुबेर की चाबी?

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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