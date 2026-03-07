By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Numerology: बोर्न लीडर होते हैं इस मूलांक के लोग, मेहनत और अनुशासन के दम पर बनते हैं IAS-IPS जैसे अफसर
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, नेतृत्व क्षमता और करियर की दिशा के बारे में कई संकेत देता है. माना जाता है कि एक खास मूलांक के लोगों में अनुशासन, आत्मविश्वास और तेज निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है. यही गुण उन्हें प्रशासनिक सेवाओं जैसे IAS, IPS या अन्य सरकारी पदों की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं.
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की जन्म तारीख उसके स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालती है. जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के व्यक्तित्व और करियर से जुड़े कई संकेत देता है. अंक ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मूलांक 1 के जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता जन्म से ही होती है. यही वजह है कि यह लोग अक्सर प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति या बड़े पदों पर दिखाई देते हैं.
क्या होता है मूलांक 1
अंक ज्योतिष में जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी सूर्य ग्रह होता है. सूर्य को शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मूलांक 1 के लोगों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता और आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने का गुण दिखाई देता है.
जन्म से लीडर होते हैं ये लोग
मूलांक 1 के जातक भीड़ में अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं. यह लोग किसी के पीछे चलने की बजाय खुद रास्ता बनाना पसंद करते हैं. इनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी तेज होती है. यही वजह है कि यह लोग कई बार अपने करियर में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नेतृत्व और प्रशासन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है.
अनुशासन और मेहनत इनकी ताकत
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है। जब यह लोग किसी लक्ष्य को तय कर लेते हैं तो उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं. यही गुण उन्हें कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मजबूत बनाता है.
प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलती है सफलता
UPSC, PCS, SSC या अन्य सरकारी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है. अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 1 के जातकों में ये तीनों गुण प्रबल रूप से पाए जाते हैं. इसलिए यह लोग लंबे समय तक तैयारी करने और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं.
सफलता के लिए जरूरी है सही दिशा
हालांकि अंक ज्योतिष यह भी बताता है कि केवल मूलांक के आधार पर सफलता तय नहीं होती. मेहनत, सही रणनीति और निरंतर प्रयास भी उतने ही जरूरी हैं. यदि मूलांक 1 के लोग अपने आत्मविश्वास को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करें और लगातार प्रयास करते रहें, तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
