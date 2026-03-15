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Numerology: ‘चॉकलेटी बॉय’ होते हैं इस मूलांक के लड़के, चुटकियों में चुरा लेते हैं लड़कियों का दिल!

अंक ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि एक खास मूलांक के लड़के अक्सर बेहद आकर्षक और चार्मिंग माने जाते हैं. उनकी मुस्कान और स्टाइल इतनी प्रभावशाली होती है कि लड़कियां जल्दी ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं.

Numerology: न्यूमरोलॉजी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और आकर्षण के बारे में बहुत कुछ बता देती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में भी अलग नजर आते हैं. उनकी मुस्कान, बातचीत और स्टाइल लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेती है. न्यूमरोलॉजी के जानकार मानते हैं कि मूलांक 6 वाले लड़के अक्सर ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक होते हैं. इन्हें कई बार ‘चॉकलेटी बॉय’ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आकर्षण बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत लेता है.

कैसे निकलता है मूलांक

न्यूमरोलॉजी में मूलांक निकालने के लिए व्यक्ति की जन्मतिथि के अंक को जोड़कर एक अंक बनाया जाता है. जैसे अगर किसी का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो इनका मूलांक 6 माना जाता है. ये अंक शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसे सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है.

आकर्षक और स्टाइलिश होता है व्यक्तित्व

मूलांक 6 वाले लड़कों की सबसे बड़ी खासियत उनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है. ये अक्सर अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और अपने लुक को लेकर सजग रहते हैं. इनकी मुस्कान और बातचीत का तरीका सामने वाले पर गहरी छाप छोड़ देता है. यही वजह है कि कई बार लोग पहली ही मुलाकात में इनसे प्रभावित हो जाते हैं.

रोमांटिक और संवेदनशील स्वभाव

न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले लड़के दिल से काफी रोमांटिक होते हैं. ये अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और अपने साथी को खुश रखने की कोशिश करते हैं. इनके अंदर भावनाओं को समझने की क्षमता भी अच्छी होती है, इसलिए ये अक्सर अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना लेते हैं.

कला और रचनात्मकता की ओर झुकाव

इस मूलांक के लोगों में कला और रचनात्मकता का भी खास प्रभाव देखा जाता है. संगीत, अभिनय, डिजाइन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में इनकी रुचि हो सकती है. कई बार यही गुण इनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देता है.

दोस्ती और रिश्तों में भरोसेमंद

मूलांक 6 वाले लड़के सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि दोस्ती और परिवार के मामलों में भी भरोसेमंद माने जाते हैं. ये अपने करीबियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. यही वजह है कि लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं और इनकी लोकप्रियता भी ज्यादा होती है.

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न्यूमरोलॉजी क्या कहती है

न्यूमरोलॉजी के अनुसार शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 6 वाले लोग आकर्षण, सौंदर्य और प्रेम से जुड़े गुणों से भरपूर होते हैं. यही कारण है कि इनका व्यक्तित्व कई बार इतना दिलकश होता है कि लोग इन्हें मजाक में ‘चॉकलेटी बॉय’ कहने लगते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.