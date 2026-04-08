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Numerology: मूलांक 8 और शनि का गजब कनेक्शन! जिसने Allu Arjun को बनाया सुपरस्टार, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है 8?
Numerology: अंक विद्या में हर एक अंक का अपना महत्व बताया गया है क्योंकि हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है जो कि उस व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को ही नहीं, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है.
Numerology: अंक ज्योतिष में 1 से 9 मूलांक का जिक्र किया गया है और मूलांक व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर तय होते हैं. प्रत्येक अंक का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है और यह ग्रह व्यक्ति के स्वभाव व व्यक्तित्व से जुड़ी बातों का खुलासा करते हैं. आज हम मूलांक 8 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अंक ज्योतिष के हिसाब से बेहद ही खास नंबर है. साउथ के लोकप्रिय अभिनेता अल्लू अर्जुन का भी मूलांक 8 है और इसके मूलांक के साथ शनि का कनेक्शन व्यक्ति को शिखर तक ले जाता है.
अल्लू अर्जुन का मूलांक
अल्लू अर्जुन यानि पुष्पा का जन्मतिथि 8 अप्रैल है जो कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार बहुत ही खास है. 8 अप्रैल के दिन ग्रहों का ऐसा संयोग बनता है जो कि व्यक्ति के जीवन को बदल देता है. मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है जिसे मेहनत और संघर्ष का कारक माना गया है. शनि के प्रभाव से इस मूलांक के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल होती है. अल्लू अर्जुन ने भी अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष किया और मेहनत के बाद आज यहां तक पहुंचे हैं.
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8 अप्रैल क्यों है खास?
ज्योतिषीय गणना के आधार पर 8 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में होता है जिसकी वजह से मंगल का प्रभाव इस तारीख को जन्मे लोगों को अधिक ऊर्जावान बनाता है. यह ऊर्जा अल्लू अर्जुन के कई किरदारों जैसे कि पुष्पा के डांस में भी झलकती है.
शैतान का नंबर बना लकी नंबर
अल्लू अर्जुन की लग्जरी गाड़ियों की नंबर प्लेट से लेकर मोबाइल नंबर तक हर जगह 666 देखने को मिलता है. जिसे आमतौर पर अशुभ अंक माना गया है. लेकिन अल्लू अर्जुन के मामले में यह गलत साबित होता है. क्योंकि 666 उनके लिए बेहद ही लकी है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंक 6 शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है जो कि सौंदर्य, आकर्षक, प्रेम, विलासिता और धन-दौलत के कारक हैं. ऐसे में तीन बार 6 अंक का आना मतलब है विलासिता और सुख-समृद्धि को बढ़ाता है.
कैसा होता है मूलांक 8 का स्वाभाव?
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 का संबंध शनि ग्रह से है जिन्हें अनुशासन, मेहनत और कर्म का कारक माना गया है. इसलिए इस मूलांक के लोगों को अक्सर सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. ये लोग मेहनती होने के साथ ही धैर्यवान भी होते हैं और धीरे-धीरे सफलता मिलती है. हालांकि, इसके लिए इन लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है. ये लोग स्वभाव से कम बोलने वाले होते हैं और बहुत सोच-समझकर निर्णय लेते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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