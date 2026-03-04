By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Numerology: मां की तरह भाई का ख्याल रखती हैं इस मूलांक की बहनें, भाई का बनकर रहती है सुरक्षा कवच
Numerology: क्या आपकी बहन भी मां की तरह ख्याल रखती है? अंक ज्योतिष कहता है कि इन मूलांक की बहनें भाई की लाइफ में बनती हैं असली सुरक्षा कवच. जानिए कहीं आपकी जन्मतिथि भी तो इसमें शामिल नहीं.
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि से निकला मूलांक केवल व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई भी बताता है. कुछ मूलांक ऐसी बहनों का संकेत देते हैं जो भाई का मां की तरह उसका ख्याल रखती हैं. ये बहनें भाई की लाइफ में सुरक्षा कवच बनकर हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती हैं.
अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि से निकला मूलांक उसके स्वभाव, रिश्तों और जीवन दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करता है. कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिस मूलांक की बहनें केवल राखी या भाई-दूज पर ही भाई को याद नहीं करती, बल्कि जीवनभर अपने भाई के लिए मां जैसी जिम्मेदारी निभाती हैं. ये बहनें भाई का हौसला भी होती हैं और उसका सुरक्षा कवच भी.
मूलांक 2 (जन्म तारीख 2, 11, 20, 29)
मूलांक 2 चंद्रमा का अंक माना जाता है. इस मूलांक की बहनें भावुक, संवेदनशील और बेहद केयरिंग होती हैं. ये अपने भाई की छोटी से छोटी जरूरत को बिना कहे समझ जाती हैं. अगर भाई परेशान हो तो सबसे पहले उसके चेहरे की उदासी पढ़ लेती हैं. इनका स्वभाव शांत होता है, लेकिन जब बात भाई की सुरक्षा की आती है तो ये किसी से भी भिड़ने को तैयार रहती हैं.
मूलांक 6 (जन्म तारीख 6, 15, 24)
मूलांक 6 शुक्र का अंक है, जो प्रेम और रिश्तों का प्रतीक माना जाता है. इस मूलांक की बहनें परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं. भाई की पढ़ाई, करियर, सेहत और शादी तक की चिंता इन्हें पहले से रहती है. ये भाई को केवल लाड़ नहीं करतीं, बल्कि सही-गलत का फर्क भी सिखाती हैं. कई बार ये बहनें मां की तरह डांटती भी हैं, लेकिन हर डांट के पीछे गहरी चिंता छुपी होती है.
मूलांक 9 (जन्म तारीख 9, 18, 27)
मूलांक 9 मंगल का अंक है, जो साहस और सुरक्षा का प्रतीक है. इस मूलांक की बहनें अपने भाई के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती हैं. अगर कोई भाई को परेशान करे तो ये सबसे पहले सामने आती हैं. इनका स्वभाव तेज और स्पष्टवादी होता है. ये भाई को मजबूत बनाना चाहती हैं और उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाती हैं.
क्यों बनती हैं ‘सुरक्षा कवच’?
अंक ज्योतिष मानता है कि कुछ अंकों में प्राकृतिक रूप से पालन-पोषण और संरक्षण की ऊर्जा अधिक होती है. मूलांक 2 में ममता, 6 में जिम्मेदारी और 9 में साहस की शक्ति होती है. यही कारण है कि इन मूलांक की बहनें भाई के जीवन में केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मजबूत आधार बन जाती हैं.
हालांकि हर व्यक्ति की कुंडली और पूरे जन्मांक का विश्लेषण अलग परिणाम दे सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इन मूलांकों की बहनों में मां जैसी भावना और सुरक्षा देने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है. अगर आपकी या आपकी बहन की जन्मतिथि इन तारीखों में आती है, तो समझ लीजिए कि भाई को मिला है एक सच्चा सुरक्षा कवच.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
