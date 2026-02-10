  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Numerology Partners With These Numbers Become The Teddy Of The Relationship Providing Care And Comfort At All Times

Numerology: इन नंबर के पार्टनर बनते हैं रिश्ते के ‘टैडी बेयर’, हर वक्त देते हैं केयर और कम्फर्ट

न्यूमरोलॉजी में किसी भी जातक का नंबर ही बता देता है पार्टनर कितना प्यार करने वाला होगा. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अंक वाले लाइफ के ‘टैडी बेयर’ साबित होते हैं, मतलब ये लोग प्यार-दुलार में कोई कसर नहीं छोड़ते.

Published date india.com Published: February 10, 2026 2:02 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Numerology: इन नंबर के पार्टनर बनते हैं रिश्ते के ‘टैडी बेयर’, हर वक्त देते हैं केयर और कम्फर्ट

Numerology: न्यूमरोलॉजी सिर्फ भाग्य और करियर के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के पैटर्न को समझने में भी मदद करती है. इसके अनुसार कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जिनके लोग अपने पार्टनर को हमेशा प्यार, केयर और कम्फर्ट देते हैं. इन्हें मानिए, ये पार्टनर किसी “टैडी बेयर” से कम नहीं होते.

संवेदनशील और दिल से जुड़ा साथी

नंबर 2 वाले लोग बेहद संवेदनशील और इमोशनल होते हैं. चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित ये लोग पार्टनर के मूड और भावनाओं को तुरंत समझ लेते हैं. इनके लिए प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हर छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं चाहे वो आपका पसंदीदा खाना हो या मूड बदलने की ज़रूरत. ये पार्टनर कभी भी अपने साथी को अकेला महसूस नहीं होने देते.

परिवार और सुरक्षा में समर्पित

नंबर 6 वाले लोग परिवार और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं. शुक्र ग्रह से जुड़ा यह नंबर इनको रिश्तों में पूरी तरह समर्पित बनाता है. ये अपने साथी की सुरक्षा, खुशियों और हर जरूरत का ध्यान रखते हैं. यही वजह है कि नंबर 6 वाले पार्टनर हमेशा प्यार और केयर देने में आगे रहते हैं.

त्याग और गहराई से भरा प्यार

नंबर 9 वाले लोग दिल से बहुत बड़े और त्यागी होते हैं. ये अपने साथी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और प्यार में गहराई से समर्पित रहते हैं. इनके लिए रिश्ते में भरोसा और सुरक्षा सबसे ऊपर होती है. नंबर 9 वाले पार्टनर अपने साथी को कभी भी परेशान या अकेला महसूस नहीं होने देते.

खुशियों और पॉजिटिविटी के एक्सपर्ट

नंबर 3 वाले लोग रिश्तों में खुशियों और पॉजिटिविटी का सैलाब लाते हैं. ये पार्टनर हंसाना, मोटिवेट करना और अपने साथी को स्पेशल फील कराना अच्छे से जानते हैं. इनका प्यार हल्का-फुल्का, रोमांटिक और हमेशा ताजगी भरा होता है.

न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि अगर आपके या आपके पार्टनर का नंबर इन में से कोई है, तो आप बेहद लकी हैं. ऐसे लोग रिश्तों में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते और अपने साथी को हर वक्त प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

रिश्ते में स्थायित्व, केयर और प्यार पाने के लिए कभी-कभी सिर्फ सही नंबर वाला पार्टनर ही काफी होता है. इसलिए अगर आपके साथी का नंबर 2, 3, 6 या 9 है, तो समझ जाइए कि आप किस्मत वाले हैं क्योंकि ये लोग सच में रिश्तों के “टैडी बेयर” होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.