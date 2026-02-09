By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Numerology: इन जन्मतिथियों वाले लोग बनते हैं बेहतर Valentine, कमिटमेंट निभाने में रहते हैं आगे
अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से बना मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और रिश्तों को निभाने के तरीके का संकेत देता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ मूलांक लोगों को भावनात्मक रूप से समझदार और जिम्मेदार बनाते हैं.
Numerology: Valentine Week के दौरान प्यार, रिश्तों और प्रतिबद्धता को लेकर चर्चाएं तेज़ हो जाती हैं. ऐसे समय में Numerology (अंक ज्योतिष) रिश्तों को समझने का एक पारंपरिक आधार देता है. अंक ज्योतिष यह दावा नहीं करता कि जन्मतिथि ही किसी रिश्ते का भविष्य तय कर देती है, लेकिन यह व्यक्ति की भावनात्मक प्रवृत्ति, व्यवहार की दिशा और रिश्तों के प्रति सोच को समझने के संकेत ज़रूर देती है.
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति की जन्मतिथि से निकाला गया मूल उसके स्वभाव का एक संकेतक माना जाता है. यही मूलांक यह बताने का प्रयास करता है कि व्यक्ति रिश्तों में कितना स्थिर, जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रह सकता है.
मूलांक 2: भावनात्मक समझ और संतुलन
जिन लोगों की जन्मतिथि 2, 11, 20 या 29 होती है, उनका मूलांक 2 माना जाता है.
अंक ज्योतिष में मूलांक 2 को चंद्रमा से जोड़ा गया है, जिसे भावनाओं और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग रिश्तों में सामने वाले की भावनाओं को समझने और संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देते हैं. यही वजह है कि इन्हें कमिटमेंट निभाने वाला Valentine माना जाता है.
मूलांक 6: रिश्तों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति
6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है, जिसका संबंध शुक्र ग्रह से बताया जाता है.
अंक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सामंजस्य और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि मूलांक 6 वाले लोग रिश्तों में प्रयास करने वाले होते हैं और लंबे समय तक साथ निभाने की सोच रखते हैं. Valentine के संदर्भ में इन्हें रिश्तों को महत्व देने वाला माना जाता है.
मूलांक 9: गहराई और निष्ठा
9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 माना जाता है.
अंक ज्योतिष में इस मूलांक को मंगल ग्रह से जोड़ा गया है. मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग भावनात्मक रूप से गंभीर होते हैं और रिश्तों को हल्के में नहीं लेते. जब ये किसी से जुड़ते हैं, तो कठिन परिस्थितियों में भी साथ निभाने की प्रवृत्ति रखते हैं. Valentine के संदर्भ में इन्हें रिलेशनशिप-ओरिएंटेड माना जाता है.
मूलांक 1: स्पष्ट सोच और मजबूत संकल्प
1, 10 और 19 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है, जिसे सूर्य से जोड़ा जाता है.
अंक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य स्पष्टता और आत्मविश्वास का संकेत है. ऐसे लोग रिश्तों में अपनी अपेक्षाएं साफ रखते हैं और अधूरे या अस्थिर संबंधों से बचते हैं. इसी वजह से इनकी प्रतिबद्धता को मजबूत माना जाता है. , जिससे लंबे समय तक चलने वाले कमिटमेंट की संभावना बनती है.
Numerology यह नहीं कहती कि कोई व्यक्ति सिर्फ जन्मतिथि के आधार पर परफेक्ट Valentine बन जाता है, लेकिन यह ज़रूर संकेत देती है कि कुछ मूलांक वाले लोगों में रिश्तों को निभाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए India.com उत्तरदायी नहीं है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें