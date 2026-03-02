By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Numerology: छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं इस मूलांक के लोग, चंद्र ग्रह का होता है इन पर गहरा असर
Numerology: इस मूलांक के जातक बेहद संवेदनशील और भावुक माने जाते हैं. चंद्रमा के प्रभाव के कारण रिश्तों में जल्दी आहत हो जाना इनकी आम समस्या होती है. जानिए कौन सा है ये मूलांक.
Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 होती है, उनका मूलांक 2 माना जाता है. इस अंक का स्वामी ग्रह है Moon यानी चंद्रमा. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का कारक कहा गया है. यही कारण है कि मूलांक 2 वाले लोग छोटी-छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं.
क्यों जल्दी आहत हो जाते हैं मूलांक 2 वाले?
मूलांक 2 के जातक बेहद इमोशनल और कल्पनाशील होते हैं. ये सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपी भावना को भी महसूस कर लेते हैं. अगर कोई कठोर शब्द बोल दे या अनदेखा कर दे, तो ये लोग बाहर से शांत रहते हुए भी अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता है, लेकिन यही कमजोरी भी बन सकती है.
चंद्रमा का प्रभाव क्या करता है?
चंद्रमा हर दिन अपनी कला बदलता है कभी पूर्ण, कभी क्षीण. ठीक वैसे ही मूलांक 2 वालों का मूड भी बदलता रहता है. कभी बेहद खुश, तो कभी अचानक उदास. यदि जीवन में भावनात्मक स्थिरता न मिले तो ये लोग तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं.
रिश्तों में कैसे होते हैं ये लोग?
रिश्तों में मूलांक 2 वाले पूरी तरह समर्पित रहते हैं. ये वफादार, केयरिंग और समझदार साथी साबित होते हैं. इन्हें दिखावे से ज्यादा सच्ची भावनाएं पसंद होती हैं. लेकिन अगर इन्हें बार-बार नजरअंदाज किया जाए, तो ये चुपचाप दूरी बना लेते हैं.
करियर और जीवन में इनकी खासियत
क्रिएटिव फील्ड, लेखन, संगीत, डिजाइन, काउंसलिंग या सामाजिक कार्यों में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं. टीम में ये शांति बनाए रखने वाले और सबको जोड़ने वाले होते हैं.
क्या करें उपाय?
सोमवार को सफेद वस्तु (दूध, चावल) का दान करें.
चांदी धारण करना शुभ माना जाता है.
नियमित ध्यान और चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताना मानसिक शांति देता है.
अंत में कहा जा सकता है कि मूलांक 2 वाले लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि वे ज्यादा महसूस करते हैं. अगर ये अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लें, तो रिश्तों में सबसे गहरा और सच्चा प्यार देने वाले साबित होते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
