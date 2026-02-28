Hindi Faith Hindi

Numerology People With This Number Love Truly But They Are The Ones Who Get Their Hearts Broken The Most

Numerology: इस मूलांक वाले लोग करते हैं सच्चा प्यार, पर दिल सबसे ज्यादा इन्हीं का टूटता है!

Numerology: मूलांक 6 वाले लोग अगर सही साथी पा लें तो जीवनभर साथ निभाते हैं. इनके लिए प्यार केवल भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है लेकिन इन्हें संतुलन सीखना होगा क्योंकि प्यार इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी.

Numerology: अंक शास्त्र यानी Numerology के अनुसार हर जन्मतिथि अपने भीतर एक खास ऊर्जा रखती है. यही ऊर्जा व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय और रिश्तों की दिशा तय करती है. लव के मामले की बात करें तो एक मूलांक ऐसा है जो प्यार में पूरी तरह समर्पित रहता है,प्यार निभाने के लिए जीता है, लेकिन सबसे ज्यादा भावनात्मक चोट भी उसी को लगती है.

इसके अलावा अंक शास्त्र यह भी कहता है कि मूलांक 6 वाले लोग अपने रिश्तों में “ओवर गिवर” होते हैं. ये बिना कहे सामने वाले की जरूरत समझ लेते हैं, उसके मूड के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और कई बार अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं. यही वजह है कि जब इन्हें बदले में वैसी ही भावनात्मक गहराई नहीं मिलती, तो भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है. दिल टूटने के बाद भी ये लोग कड़वाहट नहीं रखते, बल्कि चुपचाप खुद को संभालने की कोशिश करते हैं. हालांकि एक बार पूरी तरह आहत हो जाने पर ये दोबारा किसी पर भरोसा करने में समय लेते हैं. इसलिए अंक शास्त्र सलाह देता है कि मूलांक 6 वालों को प्यार के साथ-साथ आत्मसम्मान और भावनात्मक सीमाओं का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए तभी इनका लव सच में सफल हो सकता है.

कौन सा है ये मूलांक?

जिन लोगों की जन्मतिथि 6, 15 या 24 है, उनका मूलांक 6 होता है. इस अंक का स्वामी ग्रह शुक्र माना जाता है. शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और कला का प्रतीक कहा गया है. यही कारण है कि मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से रोमांटिक, संवेदनशील और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं.

प्यार इनके लिए वचन होता है

मूलांक 6 वाले लोग रिश्तों को खेल नहीं मानते, जब ये किसी को चुनते हैं तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं. पार्टनर की खुशी इनके लिए प्राथमिकता होती है. ये लोग रिश्ते में सरप्राइज, केयर और भावनात्मक सपोर्ट देना जानते हैं. इनकी खासियत है कि ये अंत तक रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं.

दिल क्यों टूटता है?

अत्यधिक भावुकता इनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है. ये जितना प्यार देते हैं, उतनी ही उम्मीद भी रखते हैं. छोटी अनदेखी भी इन्हें भीतर तक चोट पहुंचा देती है. कई बार आत्मसम्मान से भी समझौता कर लेते हैं. जब सामने वाला उनकी गहराई को नहीं समझता, तब टूटन बेहद गहरी होती है.

किससे बनती है जोड़ी?

मूलांक 2, 3 और 9 के साथ इनकी बेहतर समझ बनती है. मूलांक 2 इन्हें भावनात्मक सुरक्षा देता है, जबकि 3 सकारात्मक ऊर्जा लाता है. 5 के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है.

इस मूलांक की लव रेमडी

शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें.

गुलाब या सुगंध का उपयोग करें.

रिश्तों में सीमाएं तय करें.

आत्मसम्मान से समझौता न करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.