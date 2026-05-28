Numerology Secrets: सास और बहू दोनों का रिश्ता बखूबी निभाती हैं इस मूलांक की महिलाएं, ससुराल में जीत लेती हैं सबका दिल

Numerology Secrets: हर घर में सास-बहू का रिश्ता बेहद खास माना जाता है. यह रिश्ता कभी खट्टा तो कभी मीठा होता है लकिन कुछ महिलाओं में ऐसे गुण होते हैं जो कि सास और बहु दोनों के रोल में परफेक्ट साबित होती हैं.

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Numerology Secrets: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का स्वभाव और व्यक्तित्व अलग होता है जो कि मूलांक के स्वामी ग्रह से प्रभावित होता है. कुछ लोग स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं तो कुछ बहुत ही शांत और समझदार माने जाते हैं. कुछ मूलांक की महिलाएं रिश्ते निभाने के मामले में बहुत ही परफेक्ट होती हैं और हर रिश्ते को बखूबी निभाना जानती हैं. खासकर सास और बहू के रिश्ते में ये महिलाएं प्यार, सम्मान और समझदारी का ऐसा संतुलन बनाकर रखती हैं कि घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता है. इस आर्टिकल में हम उन मूलांक वाली महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जो सास और बहु दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं.

कैसे निकालें मूलांक?

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक तय होता है और कोई भी व्यक्ति अपना मूलांक बेहद आसान तरीके से निकाल सकता है. बता दें कि जन्मतिथि के दिन अंकों को जोड़कर एक अंक बनता है और वही आपका मूलांक होता है. जैसे अगर किसी की जन्मतिथि 23 तारीख है तो 2 + 3 = 5 यानि उसका मूलांक 5 होगा. अगर किसी की जन्मतिथि 11 है तो 1 + 1 = 2 यानि उसका मूलांक 2 होगा.

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जन्मतिथि से निकालें अपना मूलांक

1, 10, 19, 28 = मूलांक 1

2, 11, 20, 29 = मूलांक 2

3, 12, 21, 30 = मूलांक 3

4, 13, 22, 31 = मूलांक 4

5, 14, 23 = मूलांक 5

6, 15, 24 = मूलांक 6

7, 16, 25 = मूलांक 7

8, 17, 26 = मूलांक 8

9, 18, 27 = मूलांक 9

अच्छी सास और बहु बनती हैं ये महिलाएं

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं का मूलांक 3 और मूलांक 6 होता है वह बहुत ही अच्छी सास और एक परफेक्ट बहु बनती हैं. इनका मिलनसार और समझदार स्वभाव ससुराल में हर एक रिश्ते को बांधकर रखता है. ये महिलाएं हर रिश्ता दिल से निभाती हैं और ससुराल में खुशियां लेकर आती हैं.

कैसा होता है मूलांक 3 वाली महिलाओं का स्वभाव?

मूलांक 3 की बात करें तो ये महिलाएं बुद्धिमान होने के साथ आत्मनिर्भर और व्यावहारिक भी होती है. जब इस मूलांक की महिलाएं बहु बनती हैं तो अपनी मीठी बोली और सझदारी से ससुराल में सास की ही नहीं, बल्कि हर एक सदस्य की फेवरेट बन जाती हैं. ये महिलाएं परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास रखती हैं. मूलांक 3 वाली महिलाएं एक अच्छी सास बनती हैं और बहु को बेटी की तरह रखती हैं.

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मूलांक 6 वाली महिलाओं का स्वभाव

मूलांक 6 वाली महिलाएं स्वभाव से काफी शांत, सौम्य और खुशमिजाज होती हैं. इस मूलांक की महिलाएं बहुत के रूप में ससुराल वालों का दिल जीत लेती हैं और हर कोई इनके गुणों तारीफ करता है. ये महिलाएं मुश्किल समय परिवार का मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनती हैं. सास के रूप में मूलांक 6 वाली महिलाएं घर को जोड़कर रखती हैं और हर एक सदस्य की खुशी का ध्यान रखती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.