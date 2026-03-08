Hindi Faith Hindi

Numerology These Mulank People Can Be Dangerous Enemies

Numerology: ये मूलांक शांत होकर भी दुश्मनी में बन जाते हैं सबसे खतरनाक, बदला लेने में नहीं करते देर

ank shastra: अंक शास्त्र के अनुसार कुछ मूलांक के लोग सामान्य जीवन में शांत और संतुलित दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपमान या धोखा मिले तो वे उसे भूलते नहीं. ऐसे लोग सही समय आने पर अपनी ताकत और दृढ़ता से जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं.

Numerology: अंक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि सिर्फ उसका भविष्य ही नहीं बताती, बल्कि उसके स्वभाव और प्रतिक्रिया करने के तरीके का भी संकेत देती है. कुछ मूलांक के लोग सामान्य तौर पर शांत और संयमी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उन्हें धोखा या अपमान मिले तो वे इसे आसानी से भूलते नहीं. ऐसे लोग समय आने पर बेहद सख्त और निर्णायक भी बन सकते हैं.

अंक शास्त्र में मूलांक का महत्व

अंक शास्त्र में मूलांक व्यक्ति की जन्मतिथि से निकाला जाता है. उदाहरण के लिए अगर किसी का जन्म 14 तारीख को हुआ है तो 1+4 = 5, यानी उसका मूलांक 5 होगा. माना जाता है कि मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन में निर्णय लेने के तरीके को काफी हद तक प्रभावित करता है.

कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में शांत रहते हैं, लेकिन अगर उनके साथ विश्वासघात हो जाए तो वे उसे लंबे समय तक याद रखते हैं.

मूलांक 1: नेतृत्व वाला लेकिन आत्मसम्मान के प्रति संवेदनशील

मूलांक 1 के लोग स्वभाव से नेतृत्व करने वाले और आत्मविश्वासी होते हैं. इन्हें अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बहुत परवाह होती है. अगर कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या इनके साथ विश्वासघात करे तो ये उसे आसानी से भूल नहीं पाते. ऐसे लोग अक्सर सीधे टकराव से बचते हैं, लेकिन समय आने पर अपनी बात और अपनी ताकत दिखाने से पीछे भी नहीं हटते.

मूलांक 8: न्यायप्रिय लेकिन कठोर प्रतिक्रिया देने वाले

मूलांक 8 को शनि ग्रह का अंक माना जाता है. इस मूलांक के लोग गंभीर, अनुशासित और न्यायप्रिय होते हैं.ये लोग जीवन में हर चीज को कर्म और न्याय के नजरिए से देखते हैं. अगर इन्हें लगता है कि किसी ने इनके साथ गलत किया है तो वे उसे लंबे समय तक याद रखते हैं. ऐसे लोग जल्द प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन सही समय आने पर बहुत मजबूत जवाब दे सकते हैं.

मूलांक 9: योद्धा जैसी ऊर्जा वाले

मूलांक 9 को मंगल ग्रह का अंक माना जाता है. इस मूलांक के लोगों में साहस, ऊर्जा और लड़ने का जज़्बा काफी मजबूत होता है. ये लोग दिल के साफ होते हैं और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं. लेकिन अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ दे या इनके खिलाफ साजिश करे तो ये लोग बहुत आक्रामक भी हो सकते हैं और अपने तरीके से जवाब देने में देर नहीं लगाते.

क्यों कहा जाता है सावधान रहने को

अंक शास्त्र यह नहीं कहता कि ये मूलांक के लोग हमेशा नकारात्मक या बदले की भावना रखने वाले होते हैं. बल्कि इनका स्वभाव मजबूत और आत्मसम्मान से भरा होता है. इसी वजह से ज्योतिष और अंक शास्त्र के जानकार सलाह देते हैं कि इन मूलांक के लोगों के साथ रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना सबसे अच्छा रहता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.