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Numerology These Mulank People Have Magnetic Personality

Numerology: इन मूलांक वाले लोगों के पास होता है गजब का आकर्षण, लोग खुद खिंचे चले आते हैं इनके पास

Numerology: अंक शास्त्र के अनुसार हर संख्या अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और व्यक्तित्व लेकर आती है. जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, आकर्षण और सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कुछ मूलांक वाले लोगों में स्वाभाविक करिश्मा होता है, जिसके कारण लोग बिना प्रयास ही उनकी ओर खिंचे चले आते हैं.

Numerology: कई लोगों को आपने देखा होगा कि वे किसी भी भीड़ में अलग ही नजर आते हैं. लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी उपस्थिति ही माहौल बदल देती है. अंक शास्त्र कहता है कि इसके पीछे भी संख्याओं की ऊर्जा काम करती है. कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है.

मूलांक 3: व्यक्तित्व में होता है अलग ही करिश्मा

जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है. अंक शास्त्र में इस मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है. बृहस्पति ज्ञान, प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रतीक है. इस मूलांक 3 वाले लोग अक्सर भीड़ में भी अलग नजर आते हैं. इनके बोलने का तरीका, आत्मविश्वास और समझदारी लोगों को प्रभावित करती है। कई बार लोग इनके पास सिर्फ सलाह लेने के लिए भी आते हैं.

मूलांक 5: जहां जाते हैं वहीं बना लेते हैं दोस्त

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इसका स्वामी ग्रह बुध माना जाता है, जो बुद्धि, संवाद और चतुराई का कारक है. मूलांक 5 वाले लोग बेहद मिलनसार होते हैं. वे जल्दी दोस्त बना लेते हैं और लोगों के साथ घुलने-मिलने की उनकी क्षमता गजब की होती है. यही वजह है कि लोग इनकी ओर स्वतः आकर्षित हो जाते हैं और इनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं.

मूलांक 6: सुंदरता और आकर्षण का संगम

जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसे सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है. मूलांक 6 वाले लोगों के व्यक्तित्व में एक खास तरह की आभा होती है. उनका पहनावा, बोलने का अंदाज और व्यवहार लोगों को प्रभावित करता है. अक्सर लोग इन्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगते हैं.

क्यों खिंचे चले आते हैं लोग?

अंक शास्त्र के अनुसार हर संख्या की अपनी एक ऊर्जा होती है. जब किसी व्यक्ति के मूलांक में ऐसी ऊर्जा होती है जो आत्मविश्वास, सौंदर्य या संवाद की क्षमता को बढ़ाती है, तो उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है. यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी कोशिश के भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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