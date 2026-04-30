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Oil Astrology From Saturn Related Afflictions To Financial Gains The Solution To Every Problem Lies Hidden In These Remedies Involving Oil

Oil Astrology: शनि दोष से लेकर धन लाभ तक, तेल के इन 12 उपायों में छिपा है हर समस्या का समाधान

Oil Astrology: क्या आप जानते हैं कि सरसों, चमेली या किसी और तेल की कुछ बूंदें आपकी किस्मत बदल सकती हैं? शनि दोष से मुक्ति पाना हो या धन लाभ के योग बनाने हों, ज्योतिष शास्त्र में तेल के 12 अचूक उपाय बताए गए हैं. पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल पढ़ें!

तेल के अचूक उपाय

Oil Astrology: भारतीय जनमानस में ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का स्थान सदियों से रहा है. हमारे ऋषि-मुनियों ने प्रकृति की सामान्य दिखने वाली वस्तुओं में भी अद्भुत ऊर्जा की खोज की थी. तेल उन्हीं में से एक है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तेल न केवल शनि देव को प्रिय है, बल्कि यह मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को भी संतुलित करने की क्षमता रखता है. यदि आप आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो तेल के ये 12 उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं.

ग्रहों का खेल और तेल का विज्ञान

ज्योतिष में सरसों के तेल का संबंध शनि देव से है, तिल के तेल का संबंध सूर्य और शनि के संतुलन से है, वहीं चमेली का तेल मंगल और हनुमान जी की ऊर्जा का प्रतीक है. जब हम इन तेलों का सही विधि से प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे चारों ओर के आभामंडल को शुद्ध करता है और सौभाग्य के द्वार खोलता है.

तेल के 12 चमत्कारी और अचूक उपाय

हनुमान जी की असीम कृपा: यदि आपके कार्य बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, तो हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें. यह ‘चोला’ चढ़ाने की प्रक्रिया आपके साहस में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है. छाया दान से शनि शांति: शनि देव की साढ़ेसाती या ढैया के कष्टों को कम करने के लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी शनि मंदिर में दान कर दें. इसे छाया दान कहा जाता है, जो सीधे तौर पर आपके ऊपर से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को हटा देता है. आरोग्य की प्राप्ति: यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो लगातार 41 दिन तक पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. तिल का तेल ऊर्जा का संचार करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आध्यात्मिक बल देता है. शारीरिक कष्टों का निवारण: शनिवार के दिन सरसों के तेल में बनी सब्जी और पूरियां बनाकर दिव्यांगों या जरूरतमंदों को खिलाने से हड्डियों और जोड़ों के दर्द जैसी शारीरिक समस्याओं में लाभ मिलता है. सेवा भाव ग्रहों के दोष को कम करता है दुर्भाग्य को विदा करना: यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो सरसों के तेल में बने 7 पुए और आटे का दीपक शनिवार की रात किसी सुनसान चौराहे पर रख आएं. लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें. यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को पीछे छोड़ने का प्रतीक है. धन-समृद्धि का मार्ग: आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शनिवार की शाम को सरसों के तेल के दीपक में 2 साबुत लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है. पारिवारिक सुख-शांति: घर के क्लेश खत्म करने के लिए शनिवार को किसी आश्रम या मंदिर में सरसों के तेल का गुप्त दान करें. दान करने से कुंडली का बारहवां भाव शुद्ध होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है. स्वयं के घर का योग: यदि आप जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं, तो 27 शनिवार तक शमी के पौधे के पास सरसों और तिल के तेल का दीपक जलाएं. यह उपाय भूमि पुत्र मंगल और न्याय के देवता शनि को प्रसन्न करता है. नशे की लत से मुक्ति: शराब या किसी अन्य व्यसन से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को पीड़ित व्यक्ति के सिर से तेल वारकर उसे बहते जल के पास भूमिगत करने का विधान है. इसे केवल योग्य परामर्श के बाद ही करें. व्यापार में उन्नति: यदि व्यापार में मंदी है, तो शनिवार के दिन एक शीशी में सरसों का तेल भरकर उसे किसी बहती नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें. यह उन्नति के मार्ग की बाधाओं को दूर करता है. मृत्युतुल्य कष्ट का उपाय: किसी बड़े संकट या गंभीर बीमारी के समय सरसों के तेल में गुड़ मिलाकर उसे किसी पशु (भैंस) को खिलाने से संकट टलने के योग बनते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति: अंततः, यदि कोई विशेष इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो लगातार 41 शनिवार तक पीपल के नीचे दीपदान करें. पीपल में सभी देवताओं का वास माना गया है, जो आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं.

ये उपाय श्रद्धा और विश्वास का विषय हैं. ज्योतिषीय उपायों के साथ-साथ कठिन परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयास ही सफलता की असली कुंजी हैं. तेल के ये सरल उपाय आपके प्रयासों को दैवीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जीवन की जटिल राहें सुगम हो जाती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.