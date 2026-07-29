Explainer: भारत का वो करिश्माई गुरु...जिसने बॉलीवुड-हॉलीवुड ही नहीं, अमेरिका में भी मचा दी थी हलचल! आखिर कौन थे ओशो?

Guru purnima 2026: भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो की पूरी कहानी जानिए. अमेरिका के रजनीशपुरम से लेकर विवादों, विनोद खन्ना के जुड़ाव और ओशो के वैश्विक प्रभाव तक, पढ़ें यह विस्तृत एक्सप्लेनर.

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Osho Story: भारत के करिश्माई गुरु ने अमेरिका में क्यों मचा दी थी हलचल? जानिए पूरी कहानी

अमेरिका में ओशो के आंदोलन ने क्यों बटोरी थी सबसे ज्यादा सुर्खियां?

रजनीशपुरम कैसे बना दुनिया का सबसे चर्चित आध्यात्मिक कम्यून?

क्यों फिल्मों के सुपरस्टार विनोद खन्ना ने छोड़ दिया था करियर?

ओशो के विचार आज भी दुनिया भर में क्यों हैं प्रासंगिक?

Guru purnima 2026: भारत ने दुनिया को अनेक संत, ऋषि और आध्यात्मिक गुरु दिए हैं, लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसा नाम सामने आया, जिसने आध्यात्मिक दुनिया की सीमाएं तोड़कर वैश्विक राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक अपनी अलग पहचान बना ली. कोई उन्हें ‘आधुनिक बुद्ध’ कहता था, तो किसी की नजर में वे सबसे विवादित आध्यात्मिक गुरु थे. उनके आश्रम में करोड़पति उद्योगपति, वैज्ञानिक, लेखक, मनोवैज्ञानिक, फिल्मी सितारे और विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचते थे. दूसरी ओर, अमेरिका में उनका बढ़ता प्रभाव इतना चर्चित हुआ कि उनके आंदोलन पर सरकारी एजेंसियों की नजरें टिक गईं.

समर्थकों का दावा है कि ओशो का बढ़ता प्रभाव अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था. हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि अमेरिकी सरकार या व्हाइट हाउस व्यक्तिगत रूप से उनसे खौफज़दा था. लेकिन यह तथ्य जरूर है कि ओशो और उनके आंदोलन ने अमेरिका में एक बड़े कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दिया.

कौन थे ओशो?

11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे चंद्र मोहन जैन आगे चलकर आचार्य रजनीश और फिर पूरी दुनिया में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुए. दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर रहे ओशो ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को खुली चुनौती दी. उनका कहना था कि धर्म किसी संस्था का नाम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है. उनकी डायनामिक मेडिटेशन, प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूकता पर आधारित शिक्षाओं ने पश्चिमी देशों के युवाओं को भी गहराई से प्रभावित किया. 1970 के दशक तक पुणे का उनका आश्रम दुनिया के सबसे चर्चित आध्यात्मिक केंद्रों में शामिल हो चुका था.

अमेरिका में कैसे बस गया ‘रजनीशपुरम’?

1981 में ओशो अमेरिका पहुंचे. उनके अनुयायियों ने ओरेगन राज्य में हजारों एकड़ जमीन खरीदकर रजनीशपुरम नाम का विशाल कम्यून बसाया. कुछ ही वर्षों में वहां सड़कें, घर, खेती, एयरस्ट्रिप, झीलें और हजारों लोगों के रहने की व्यवस्था तैयार हो गई. उस समय यह दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक कम्यूनों में गिना जाने लगा. ओशो के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और दुनिया के कई देशों से लोग वहां पहुंच रहे थे. शुरुआत में स्थानीय प्रशासन ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही वर्षों में इस कम्यून ने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और विशाल संगठन शक्ति हासिल की, उसने अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी. ओशो के पास दुनिया भर से आए अति-समृद्ध (Ultra-rich) अनुयायियों का ऐसा समर्थन था कि उनके बेड़े में 93 रोल्स रॉयस कारों का काफिला हुआ करता था.

फिर क्यों बढ़ा विवाद?

यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया. स्थानीय प्रशासन और रजनीशपुरम के बीच भूमि उपयोग, प्रशासनिक अधिकार और स्थानीय राजनीति को लेकर विवाद शुरू हुए. 1984 में ओरेगन में हुए सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बाद में जांच में ओशो की तत्कालीन निजी सचिव मा आनंद शीला और उनके कुछ सहयोगियों को दोषी ठहराया गया. ओशो ने बाद में सार्वजनिक रूप से शीला की आलोचना की और कहा कि कई फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे. इसी दौरान अमेरिकी एजेंसियों ने आव्रजन नियमों और अन्य मामलों की जांच तेज कर दी.

क्या अमेरिका की सरकार ओशो से डर गई थी?

यही वह सवाल है, जिसने दशकों से बहस को जन्म दिया है.ओशो के समर्थकों का दावा है कि रजनीशपुरम का तेजी से बढ़ता प्रभाव और हजारों अनुयायियों का संगठित समुदाय अमेरिकी प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया था. कुछ किताबों और डॉक्यूमेंट्री में भी ऐसे दावे मिलते हैं. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सरकार की कार्रवाई मुख्य रूप से आव्रजन नियमों, स्थानीय प्रशासनिक विवादों और आपराधिक मामलों से जुड़ी थी. इसलिए यह कहना कि अमेरिका ओशो से डर गया था, एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि एक लोकप्रिय दावा और व्याख्या है.

गिरफ्तारी और अमेरिका से विदाई

1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया. बाद में उन्होंने आव्रजन मामले में एक कानूनी समझौता (Plea Agreement) स्वीकार किया, जुर्माना भरा और अमेरिका छोड़ दिया. इसके बाद वे कई देशों की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन विभिन्न देशों में उन्हें प्रवेश से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. समर्थक इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दबाव बताते हैं, जबकि इस संबंध में अलग-अलग देशों की अपनी-अपनी नीतियां और कारण भी सामने आए थे.

बॉलीवुड क्यों हुआ प्रभावित?

ओशो का चुंबकीय आकर्षण सिर्फ आम लोगों या पश्चिमी देशों के विदेशियों तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी उनके गहरे प्रभाव से अछूती नहीं रही थी. सत्तर और अस्सी के दशक में जब बॉलीवुड में विनोद खन्ना का सिक्का बोलता था, वे देश के सबसे बड़े, हैंडसम और चॉकलेटी सुपरस्टार्स में गिने जाते थे, तब अचानक उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. विनोद खन्ना अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर (Peak) पर थे, उनके पास बड़ी फिल्मों की लाइन लगी थी, लेकिन ओशो के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपनी हंसती-खेती गृहस्थी, अथाह दौलत और बुलंदियों पर बैठे स्टारडम सबकुछ छोड़कर ओशो की शरण में संन्यास ले लिया. वे अमेरिका के रजनीशपुरम चले गए, जहां एक जमाने के सुपरस्टार ने एक आम संन्यासी की तरह भगवा कपड़े पहने, कम्यून के रेस्टोरेंट में बर्तन धोए और सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम किया. उनके इस अप्रत्याशित फैसले ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था. उनके अलावा महेश भट्ट, परवीन बाबी और कई अन्य नामचीन हस्तियां भी ओशो के दर्शन और उनकी ‘डायनामिक मेडिटेशन’ पद्धति से गहराई से जुड़ीं थीं.

हॉलीवुड तक क्यों पहुंची चर्चा?

ओशो के प्रवचनों ने पश्चिमी देशों में भी बड़ी पहचान बनाई. यूरोप और अमेरिका के कई लेखक, मनोवैज्ञानिक, कलाकार और आध्यात्मिक खोजी उनके शिविरों में पहुंचे. अक्सर यह दावा किया जाता है कि कई हॉलीवुड हस्तियां भी उनके विचारों से प्रभावित थीं. ओशो की लोकप्रियता फिल्मी दुनिया से कहीं आगे बढ़कर पश्चिमी बौद्धिक और सांस्कृतिक जगत तक फैली हुई थी. सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, बल्कि पश्चिमी देशों के बड़े-बड़े हॉलीवुड अभिनेता, संगीतकार, बेस्ट-सेलिंग लेखक और नामी उद्योगपति भी ओशो के अनन्य मुरीद बन चुके थे. हॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर भरी दुनिया को छोड़कर लोग उनके कम्यून में ध्यान और आत्म-खोज सीखने पहुंचते थे. उनके लिए पैसा, अवॉर्ड, शोहरत और भौतिक सुख-सुविधाएं अब पूरी तरह बेमानी हो चुकी थीं, क्योंकि ओशो ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन सिर्फ किसी दबे-कुचले डर, अपराधबोध या सामाजिक दमन में गुजारने के लिए नहीं, बल्कि पूरी होशपूर्वक जीने के लिए है.

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एक ऐसा विद्रोही ‘मास्टर’, जो हर तरह की रूढ़ियों और परंपराओं के खिलाफ था

ओशो पारंपरिक साधु-संतों या कथावाचकों की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आते थे. उन्होंने दुनिया के तमाम स्थापित धर्मों, पाखंडों, दबी-कुचली रूढ़ियों और सामाजिक पाबंदियों पर बेहद तीखे, तार्किक और बेबाक प्रहार किए. उन्होंने संन्यास की पुरानी और थकाऊ परिभाषा को बदलकर ‘ज़ोरबा द बुद्ध’ (Zorba the Buddha) का क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया को दिया यानी जीवन के भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेते हुए भीतर से पूरी तरह ध्यानस्थ, जागृत और शांत रहना. यही मुख्य कारण था कि समाज का एक पारंपरिक और रूढ़िवादी वर्ग उन्हें हमेशा एक विवादित शख्सियत मानता रहा, जबकि दूसरी तरफ उनके शिष्यों और स्वतंत्र विचारकों के लिए वे किसी ‘जीवित बुद्ध’ से कम नहीं थे.

आज भी क्यों जिंदा है ओशो का प्रभाव?

19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया, लेकिन उनकी सैकड़ों किताबें, हजारों घंटे के ऑडियो-वीडियो प्रवचन और ध्यान पद्धतियां आज भी दुनिया भर में पढ़ी और सुनी जाती हैं.ओशो शायद भारत के उन विरले आध्यात्मिक गुरुओं में हैं, जिनके जीवन में लोकप्रियता, विवाद, दर्शन, राजनीति और वैश्विक प्रभाव पांचों एक साथ दिखाई देते हैं. यही वजह है कि दशकों बाद भी उनका नाम नई पीढ़ी के बीच उतनी ही जिज्ञासा पैदा करता है, जितनी उनके जीवनकाल में करता था. यही कारण है कि ओशो की कहानी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की जीवनी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत, वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन और 20वीं सदी के सबसे चर्चित अंतरराष्ट्रीय विवादों में से एक की कहानी भी मानी जाती है.

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