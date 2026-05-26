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Padmini Ekadashi 2026 Date Shubh Muhurat Niyam Do This Work Before Sunset Today

Padmini Ekadashi 2026: कल है पद्मिनी एकादशी व्रत...आज सूर्यास्त से पहले कर लें ये छोटा-सा काम, नहीं तो अधूरी रह जाएगी पूजा

Padmini Ekadashi 2026: ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पद्मिनी एकादशी कहते हैं जो कि 3 साल में एक बार आती है और इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है.

Padmini Ekadashi 2026

Padmini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ, महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है और इस बार एकादशी व्रत के लिए ज्येष्ठ माह बहुत ही खास है. क्योंकि इस साल एक नहीं, दो ज्येष्ठ माह पड़ेंगे क्योंकि इनके बीच में मलमास यानि अधिकमास भी है. जिसे पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है और यह तीन साल में एक बार आता है. इसलिए ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के लिए भी लोगों को 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है. बता दें कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत कल यानि 27 मई 2026, बुधवार को रखा जाएगा. अगर आप भी पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले एक विशेष कार्य जरूर कर लें.

सूर्यास्त से पहले कर लें ये काम

वैदिक पंचांग के अनुसार आज सूर्यास्त समय शाम 7 बजकर 12 मिनट है. ऐसे में सूर्यास्त होने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर अवश्य रख लें. क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूना वर्जित माना गया है. तुलसी के पत्ते तोड़कर उन्हें पानी से धोकर किसी स्वच्छ जगह पर रख दें क्योंकि इनका उपयोग एकादशी पूजा में किया जाता है.

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तुलसी के बिना अधूरी है एकादशी की पूजा

एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन श्रीहरि विष्णु का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. विष्णु जी की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है और उनके पूजा से लेकर भोग तक हर जगह तुलसी के पत्ते उपयोग होते हैं. कहते हैं कि श्रीहरि विष्णु जी का भोग तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा होता है. एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है और इसलिए एकादशी से एक दिन पहले यानि आज ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

पद्मिनी एकादशी व्रत से एक दिन पहले शाम तक घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए. मान्यता है कि साफ-सुथरे और पवित्र स्थान पर ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है. इसके अलावा शाम होने से पहले पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री तेयार कर लेनी चाहिए. जिसमें तुलसी दल,

पीले फूल, घी का दीपक, फल और प्रसाद, भगवान विष्णु के वस्त्र, पंचामृत आदि शामिल हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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