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आज दिन भर रहेगी एकादशी, फिर भी कल रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी का व्रत! ज्योतिषाचार्य से जानिए इसकी वजह, दूर हो जाएगा कंफ्यूजन

Padmini Ekadashi 2026: आमतौर पर साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं लेकिन इस बार 24 नहीं, बल्कि 26 एकादशी व्रत पड़ेगे. ऐसा मलमास यानि अधिकमास की वजह से है जो कि 3 साल में एक बार आता है.

Published date india.com Published: May 26, 2026 10:23 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
आज दिन भर रहेगी एकादशी, फिर भी कल रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी का व्रत! ज्योतिषाचार्य से जानिए इसकी वजह, दूर हो जाएगा कंफ्यूजन
Padmini Ekadashi 2026

Padmini Ekadashi 2026 Date: अधिकमास यानि पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी भी कहते हैं. जिसकी डेट को लेकर इस बार ज्यादातर लोग कंफ्यूज है. बता दें कि 25 को गंगा दशहरा मनाया गया और पंचांग के अनुसार आज सुबह 7 बजकर 40 मिनट से एकादशी तिथि शुरू हो और दिन भर रहेगी. लेकिन फिर भी पद्मिनी एकादशी का व्रत आज नहीं, बल्कि कल यानि 27 मई को रखा जाएगा. आइए ज्योतिषाचार्य सविता सतीश जानते हैं इसकी वजह क्या है?

27 मई को रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी का व्रत

वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगी और 27 मई को सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी. आज दिनभर एकादशी तिथि रहेगी लेकिन एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश का कहना है कि एकादशी का व्रत कल यानि 27 मई को रखा जाएगा.

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ज्योतिषाचार्य से जानिए वजह

ज्योतिषाचार्य सविता सतीश कहती हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी व्रत इस आधार पर नहीं रखा जाता कि ​तिथि पूरे दिन रहेगी या थोड़े देर के लिए. बल्कि एकादशी व्रत की तारीख उदयातिथि के अनुसार तय होती है​ फिर चाहें उस दिन एकादशी थोड़ी देर के लिए ही क्यों न पड़े. यही वजह है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा. एस्ट्रोलॉजर सविता ने उदयातिथि के बारे में भी बताया कि पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय को उदयातिथि कहा जाता है.

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बहुत खास है पद्मिनी एकादशी

जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर आता है उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर में भी 3 साल में एक बार मलमास आता है जिसे अधिकमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है. यह पुरुषोत्तम मास हिंदी कैलेंडर का लीप ईयर और इस माह आने वाली एकादशी भी 3 साल में एक बार आती है. यही वजह है कि पद्मिनी एकादशी बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण मानी गई है. इसके बाद पद्मिनी एकादशी के लिए 3 साल का इंतजार करना होगा. इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्रीहरि भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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