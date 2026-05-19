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Padmini Ekadashi 2026 Date: कब है पद्मिनी एकादशी व्रत? जानें सही तारीख और नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त

Padmini Ekadashi 2026 Date: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन उपवास रखने वाले जातक के सभी पाप मिट जाते हैं.

Published date india.com Updated: May 19, 2026 4:27 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Padmini Ekadashi 2026 Date: कब है पद्मिनी एकादशी व्रत? जानें सही तारीख और नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त
Padmini Ekadashi 2026

Padmini Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है. कहते हैं कि जो भी जातक ​पूरी श्रद्धा भावना से एकादशी का व्रत रखता है उस पर श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है. प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में. इस तरह साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़तीए और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की की एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है. पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ में स्थान मिलता है. आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी का व्रत?

पद्मिनी एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी और 27 मई को सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा.

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पद्मिनी एकादशी 2026 व्रत का पारण

बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा. पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन यानि 28 मई को किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगा.

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पद्मिनी एकादशी का महत्व

हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिकमास के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम यानि श्रीहरि विष्णु हैं और इसलिए इस माह आने वाली एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है. क्योंकि अधिकमास और पद्मिनी एकादशी व्रत विष्णु जी को समर्पित है. इस दौरान व्रत रखने, जप, तप और दान करने से पूजा—पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस व्रत को रखने से जीवन में सुख—समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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