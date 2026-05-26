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Padmini Ekadashi vrat katha: क्यों कहा जाता है इसे पद्मिनी एकादशी? इस व्रत कथा को पढ़ने से मिलता संतानप्राप्ति का वरदान!
पद्मिनी एकादशी व्रत कथा: एक ऐसा व्रत जिसने सूनी गोद में दिया त्रिलोक विजेता पुत्र! आज भी संतान प्राप्ति के लिए मानी जाती है अचूक
Padmini Ekadashi vrat katha in hindi: सनातनी परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन तीन साल में एक बार आने वाले अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बेहद दुर्लभ मानी गई है. इसे ‘पद्मिनी एकादशी’ या ‘पुरुषोत्तमी एकादशी’ कहा जाता है. यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की वो पराकाष्ठा है जिसने एक समय पर इतिहास बदल दिया था. मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपत्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं, उनकी सूनी गोद नारायण की कृपा से अवश्य भर जाती है.
संतान सुख से वंचित राजा-रानी का दर्द (पौराणिक कथा)
पौराणिक कथा के अनुसार, त्रेतायुग में हैहय वंश के राजा कृतवीर्य का शासन था। राजा के पास अतुल्य धन-वैभव और विशाल साम्राज्य था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी. राजपाठ का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा गहरे अवसाद में रहने लगे. अंततः, संतान की तीव्र चाह में राजा कृतवीर्य अपना सारा राजपाठ मंत्रियों को सौंपकर अपनी परम प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं के साथ गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करने चले गए.
हजारों वर्षों की घोर तपस्या के बाद भी जब मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो राजा का शरीर कमजोर होने लगा. अपने पति की यह दशा देख रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी हुईं. तब उन्होंने पास ही रहने वाली परम सती महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसूया की शरण ली.
माता अनुसूया का गुप्त उपाय और ‘पद्मिनी’ नाम पड़ने का कारण
रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई, तो माता अनुसूया ने उन्हें ढांढस बंधाया और एक अत्यंत गुप्त व चमत्कारी व्रत की विधि बताई. माता अनुसूया ने कहा, “पुत्री! हर तीन साल में एक बार आने वाले अधिक मास (मलमास) के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ है. तुम इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निर्जला व्रत रखो और रात्रि में भगवान विष्णु के सम्मुख जागरण व कीर्तन करो”
रानी पद्मिनी ने पूरे नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा से मलमास की एकादशी का कठिन व्रत किया चूंकि इस पावन व्रत को सबसे पहले रानी पद्मिनी ने ही सिद्ध किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने इस तिथि का नाम हमेशा के लिए ‘पद्मिनी एकादशी’ रख दिया.
व्रत का प्रताप: मिला त्रिलोक विजेता पुत्र
रानी के इस महान व्रत से प्रसन्न होकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रकट हुए. राजा कृतवीर्य ने उनसे वर मांगा, “प्रभु! मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई न परास्त कर सके और जो अपनी इच्छा से हजार भुजाएं धारण कर सके।” भगवान ने ‘तथास्तु’ कहा.
इसी व्रत के पुण्य प्रताप से रानी पद्मिनी की गोद हरी हुई और उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन (सहस्रबाहु अर्जुन) पड़ा. आगे चलकर इसी पुत्र ने अपनी असीमित शक्तियों के बल पर लंकापति रावण तक को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था.
पद्मिनी एकादशी व्रत और पूजा विधि
संतान प्राप्ति और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन इस विधि से पूजा करनी चाहिए:
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान: एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ (संभव हो तो पीले) वस्त्र धारण करें.
व्रत का संकल्प: भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें.
पूजन सामग्री: भगवान नारायण को पीले फूल, ऋतु फल विशेषकर आम या केला, तुलसी दल, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
कथा और कीर्तन: दोपहर या शाम के समय पद्मिनी एकादशी की इस व्रत कथा को पढ़ें या सुनें.
रात्रि जागरण: इस व्रत में रात के समय सोने के बजाय भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन या ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करते हुए जागरण करने का विशेष महत्व है.
पारणा (व्रत खोलना): अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देने के बाद ही व्रत खोलें.
इस दिन क्या करें और क्या न करें?
क्या करें: तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
क्या न करें: एकादशी के दिन भूलकर भी घर में चावल न बनाएं और न ही तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) का प्रयोग करें. इस दिन किसी के प्रति कटु वचन न बोलें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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