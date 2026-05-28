Padmini Ekadashi Paran Time: आज कितने बजे तक होगा पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण? नोट करें शुभ मुहूर्त और नियम

Padmini Ekadashi Paran Time: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और अधिकमास की एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है. इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को रखा गया. बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है. पद्मिनी एकादशी व्रत का आज यानि 28 मई 2026 को रखा जाएगा. आइए जानते पारण करने का सही समय और विधि क्या है?
बता दें कि एकादशी व्रत समाप्त करने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है जो कि द्वादशी तिथि में किया जाता है. आज यानि 28 मई को पद्मिनी एकादशी व्रत का समापन सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर होगा और इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी. इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए. बता दें कि पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगा.
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धार्मिक मान्यता के अनुसार विधिपूर्वक पारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है. इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. एकादशी व्रत इंसान को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और अंत में बैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान दिलाता है.
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