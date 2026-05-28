Padmini Ekadashi Paran Time: आज कितने बजे तक होगा पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण? नोट करें शुभ मुहूर्त और नियम

Padmini Ekadashi Paran Time: एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और इसके बाद ही व्रत पूर्ण होता है. आज यानि 28 मई को पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा.

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Padmini Ekadashi Paran

Padmini Ekadashi Paran Time: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और अधिकमास की एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है. इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को रखा गया. बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है. पद्मिनी एकादशी व्रत का आज यानि 28 मई 2026 को रखा जाएगा. आइए जानते पारण करने का सही समय और विधि क्या है?

पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण समय

बता दें कि एकादशी व्रत समाप्त करने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है जो कि द्वादशी तिथि में किया जाता है. आज यानि 28 मई को पद्मिनी एकादशी व्रत का समापन सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर होगा और इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी. इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए. बता दें कि पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगा.

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पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करें?

द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें. फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.

व्रत पारण से पहले दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है. आप फल, भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान कर सकते हैं. दान करने के बाद व्रत खोलें. लेकिन ध्यान रखें कि व्रत खोलने के लिए हमेशा सात्वि भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए. व्रत खोलने समय सबसे पहले पानी पिएं और फिर कोई फल खाएं. इसके बाद भोजन लें.

पारण के समय क्या न करें?

ध्यान रखें कि पारण के समय तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए.

एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं तो क्रोध या किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें.

पारण के बाद बहुत देर भूखे न रहे क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.

गलती से भी बिना पूजा किए व्रत नहीं खोलना चाहिए.

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पद्मिनी एकादशी व्रत पारण का महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार विधिपूर्वक पारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है. इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. एकादशी व्रत इंसान को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और अंत में बैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान दिलाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.