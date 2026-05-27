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Padmini Ekadashi Vastu Tips: आज पद्मिनी एकादशी की शाम जरूर करें ये 1 काम, मां लक्ष्मी की कृपा से घर में लगेगा धन का अंबार

Padmini Ekadashi Vastu Tips: पद्मिनी एकादशी का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है क्योंकि यह व्रत अधिकमास में पड़ता है और अधिकमास 3 साल में एक बार आता है.

Written by: Renu Yadav
Updated: May 27, 2026, 10:16 AM IST
Padmini Ekadashi Vastu Tips: आज पद्मिनी एकादशी की शाम जरूर करें ये 1 काम, मां लक्ष्मी की कृपा से घर में लगेगा धन का अंबार
Padmini Ekadashi 2026

Padmini Ekadashi Vastu Tips: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 27 मई 2026, बुधवार को ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. यह एकादशी तीन साल में एक बार आती है और इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और श्रीहरि का पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. यह व्रत मोक्ष के द्वार खोलता है और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है. आज पद्मिनी एकादशी के दिन यदि कुछ वास्तु टिप्स अपनाए जाएं तो विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं.

पद्मिनी एकादशी की शाम करें ये काम

  • हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है और कहते हैं कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है. यहां तक कि वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है. ऐसे में पद्मिनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे का पूजन अवश्य करें और इसमें घी का दीपक जलाएं. इसके बाद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से मां तुलसी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं.
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार पद्मिनी एकादशी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए. कहते हैं कि ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है और नकारात्मकता खत्म होती है. साथ ही मां लक्ष्मी का भी आगमन होता है.
  • ज्योतिष शास्त्र की तरह वास्तु शास्त्र में भी स्वास्तिक का चिह्न शुभ माना गया है और इसलिए एकादशी के​ दिन घर में मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए. इससे वास्तु दोष दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

और पढ़ें: Padmini Ekadashi vrat katha: क्यों कहा जाता है इसे पद्मिनी एकादशी? इस व्रत कथा को पढ़ने से मिलता संतान प्राप्ति का वरदान!

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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